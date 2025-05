Nissan Kait é o nome do futuro SUV compacto da marca Compacto de alto volume ficará posicionado abaixo do novo Kicks Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

A Nissan trabalha em um novo produto inédito para a América do Sul que será fabricado também em Resende, no Rio de Janeiro. De acordo com o site Motor1.com Brasil o nome desse produto é Kait. Posicionado abaixo do novo Kicks, esse novo produto estaria na mesma faixa de Volkswagen Tera, Fiat Pulse e Renault Kardian.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

No entanto o novo Kait ficará entre o Nissan Kicks Play que será o modelo mais barato e o novo Kicks para uma faixa dos R$ 120 até R$ 150 mil.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

A Nissan tem planos audaciosos para o seu novo produto. Produzido no Brasil, deverá ser destinado a vários países da América Latina.

Nissan/Divulgação Nissan/Divulgação

O Nissan Kait não terá traços similares aos do Renault Kardian, e pode ser equipado com o motor 1.0 turbo de até 125 cv da Horse, que também equipará o novo Kicks. O modelo também não terá o mesmo visual do Magnite, que é um SUV compacto menor, do que o Kicks Play.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.