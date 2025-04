Para vender elétricos, Dodge oferece desontos generosos nos EUA Charger é oferecido por menos de US$ 40 mil nas concessionárias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/04/2025 - 23h30 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h30 ) twitter

Stellantis/Reprodução

A Stellantis lançou a linha Dodge Charger elétrica há um ano mas as vendas estão longe de empolgar o público. Um ano depois há estoques de carros linha 2024 e os concessionários estão pressionando por descontos junto à montadora. A Dodge está oferecendo US$ 6.500 de desconto o que supera os 10% de cara em toda a rede de concessionários.

Stellantis/Reprodução

O Charger Daytona R/T que foi lançado por US$ 62,6 mil está à venda por até US$ 39,9 mil, um desconto de US$ 23 mil, cerca de R$ 130 mil só de abatimento. Até mesmo algumas unidades da versão de lançamento estão anunciadas nas plataformas de venda com desconto.

Stellantis/Reprodução

E enquanto isso o público espera a volta do Charger e Challenger com motor a combustão. Oficialmente a Stellantis descarta a oferta do V8 mas ao menos o Hurricane 6 estará de volta. Porém a fábrica do motor Hurricane no Canadá está com operações suspensas: o motivo: as taxas de 25% impostas por Trump nos EUA para produtos e carros importados.

