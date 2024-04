BYD vai ampliar instalação de carregadores com Shell e Raízen

A BYD oficializou uma parceria para ampliar a infraestrutura de eletropostos particulares no país. O anúncio feito em São Paulo hoje reuniu executivos da BYD, Shell e Raízen para ampliar a construção de cerca de 600 carregadores com potência entre 7kw de um wallbox ou 210kw de alta potência em várias cidades.

Por meio do aplicativo BYD Recharge, os donos de carros elétricos terão aceso a uma rede de 500 pontos de carga da rede de Tupinambá já existentes para facilitar o processo de recarga de carros elétricos.

A parceria também irá resultar na instalação de 30 hubs dedicados à recarga elétrica com o sistema Shell Recharge em oito capitais com cerca de 600 pontos de carga de alta velocidade. Entre as cidades confirmadas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis e Salvador além de Belém.

“A BYD tem como missão incentivar o uso de tecnologias que não poluam. É fundamental investirmos e incentivarmos a melhoria da infraestrutura de carregamento para ampliar o acesso aos carros elétricos. O Brasil é um país de dimensões continentais e devemos espalhar a estrutura de recarga em todas as regiões e os carregadores da BYD vão ajudar a atingir esse objetivo” afirma Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

O executivo usou como exemplo a infraestrutura de carga disponível na cidade de Shenzen na China com 258 carregadors e 3.300 veículos elétricos o que é considerado uma estrutura adequada.