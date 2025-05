Petrobras anuncia redução no preço do diesel Combustível terá nova redução, a segunda em menos de um mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 19h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h00 ) twitter

Redes Sociais/Reprodução

A Petrobras anuncia que o diesel do tipo B, comercializado nos postos de todo o país, ficará R$ 0,16 mais barato a partir de amanhã, 06 de maio. O litro do combustível passará a custar R$ 3,27 nas refinarias. O valor praticado hoje é de R$ 3,43.

Frasco em laboratório de análise de diesel da Refinaria Landulpho Alves - RLAM Foto cedida : André Valentim / Agência Petrobras

Em meio a uma pressão inflacionária que impacta o custo dos transportes e se reflete no preço de insumos básicos, a Petrobras anunciou a segunda redução de preços em menos de um mês. Desde 01 de abril o litro do diesel já havia sido reduzido em R$ 0,17, passando de R$ 3,72 para R$ 3,55 por litro.

Redes Sociais/Reprodução FaustFoto

Dados da Agência Nacional do Petróleo divulgados em 26 de abril, último levantamento, mostram que o diesel convencional (S500) custa em média R$ 6,19 no Brasil. O diesel S10 custa R$ 6,26 por litro.

