Peugeot 308 inova no visual e tem leão "iluminado" na Europa Com plataforma do Opel Astra, modelo médio tem quatro opções de motor do diesel ao elétrico Autos Carros|Marcos Camargo Jr 28/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h00 )

Peugeot 308 Peugeot/Divulgação

A Peugeot anunciou mudanças de design e itens de série para o modelo médio 308. O Peugeot 308 já foi vendido no Brasil mas se “descolou” com ofertas de versões híbridas e apelo forte de esportividade. Mas trata-se de uma reestilização de meia-vida do Peugeot 308, que vem como hatch e perua e com opções a gasolina turbinado, diesel, híbridas e até uma versão 100% elétrica a exemplo do 208. Os preços serão divulgados antes do fim do ano quando as vendas começarem.

Peugeot 308 Peugeot/Divulgação

O Peugeot 308 é feito sobre a plataforma EMP2 de modelos médios compartilhando a base com o Opel Astra e DS 4.

Peugeot 308 Peugeot/Divulgação

O visual é um ponto alto e chega após quatro anos do lançamento do Peugeot 308. Na dianteira, os tradicionais LEDs em formato de presas agora sobe e se integra a uma assinatura de luz em efeito degradê. Seguindo uma tendência há um logotipo iluminado da Peugeot. Há novas rodas e cores como Azul Lagoa e Ingaro.

‌



Motores do novo Peugeot 308

O Peugeot 308 mostra que a eletrificação rápida de fato não vai acontecer tão cedo. Há opções com motor 1.3 turbo (evolução do Puretech), diesel, híbrido plugin e até mesmo elétrico.

‌



Peugeot 308 Peugeot/Divulgação

Na Europa o Diesel oferece o conhecido 1.5 BlueHDi com 130 cv e câmbio automático de oito marchas, a gasolina que é 1.2 turbo e sistema híbrido leve de 145cv com câmbio automático de dupla embreagem de seis marchas, Plug-in Hybrid (PHEV) combinando o 1.6 turbo a gasolina e um motor elétrico, com 195 cv combinados e bateria de 17,2 kWh (85 km de autonomia elétrica). Já o Elétrico (E-308) tem 156 cv e bateria de 58,4 kWh, para 452 km de autonomia no ciclo WLTP e carga de até 100 kW de potência em carga rápida.

