Vazou: Fiat Fastback e Pulse 2026 terão novidades SUV cupê terá novidades visuais e Pulse Abarth também receberá novidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h00 )

Stellantis Clube/Reprodução

A Fiat está preparando novidades para as linhas do Fastback e Pulse. Flagras publicados nos últimos dias mostram que os dois SUVs compactos terão novidades importantes. Entre elas estão uma nova grade vertical para o Fastback enquanto o Pulse Abarth terá novo visual, teto solar e outras novidades.

Stellantis Clube/Reprodução

O Fastback 2026 foi revelado pela página Stellantis Clube. O SUV cupê que vendeu 4.676 unidades só em abril desse ano, terá uma nova grade frontal no estilo do novo Cronos em barras na cor preta. Segundo flagras divulgados pelas redes sociais, o modelo receberá ainda teto solar panorâmico na versão Abarth. No caso do Fiat Pulse o flagra do perfil “Abarth no Brasil” revela que o modelo 2026 terá teto fixo panorâmico.

Stellantis Clube/Reprodução

Em relação à motorização, o Fiat Fastback 2026 manterá a motorização 1.0 T200 de até 130 cv sem sistema híbrido e, também, com sistema híbrido leve também de 130 cv com torque de 20,4 kgfm. A transmissão é do tipo CVT automática de sete velocidades. Até agora, sabemos que as versões Abarth mantém o 1.3 turbo de 185cv e 27kgfm de torque com conjunto de suspensão esportivo para os dois modelos o que deve ser mantido na linha 2026.

