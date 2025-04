Peugeot 208 GT 2025: melhor compra do segmento? Visual e itens de série são seus pontos positivos mas alguns detalhes poderiam ser melhores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/04/2025 - 18h14 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O Peugeot 208 já teve tempos melhores dentro do grupo Stellantis. Em 2022, foram 28 mil unidades vendidas, quase o mesmo número em 2023 e em 2024 foram apenas 17,7 mil. O cliente acabou migrando para outros produtos como a linha Citroën e o 208 mesmo com a reestilização já não é “mais o mesmo”. Desta vez, avaliamos a versão topo de linha GT 2025 com motor T200 e seus pontos interessantes, bem como alguns detalhes que poderiam ser melhores.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O estilo do Peugeot 208, que ainda era atual, ganha uma nova grade, o novo logotipo da marca, faróis redesenhados com o dente de sabre separado do conjunto, que tem novos LEDs e sem a entrada de ar nas laterais, além de novas rodas. Na traseira ganha só um novo arranjo para as lanternas e novo logotipo.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Ponto interessante desse carro é que o cliente está comprando um veículo que está na mesma geração e com o mesmo estilo que é vendido na Europa e em toda a América do Sul. O Peugeot 208 ainda é definitivamente um carro bem bonito diante dos seus concorrentes.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Por dentro, o compacto argentino ganha bancos com novas opções de tecido e mantém o estilo que conhecemos aqui no Brasil desde o lançamento. Também, novidade na Argentina, onde é produzido, o GT tem molduras nas caixas de roda, rodas especiais aro 17 com acabamento diamantado entre outras novidades. A versão avaliada tem tudo isso.

‌



Motor do Peugeot 208

As versões mais completas do Peugeot 208 ficam com o já conhecido motor T200 de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT. Não existe mais uma versão Griffe para o Peugeot 208 na linha atual.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

A Versão GT do Peugeot 208 estreou na linha 2024/2025 e vem muito completa. Tem Rodas aro 17 acabamento diamantado, volante em couro e emblema GT costuras exclusivas, banco com apoio, ICockpit 3D, 6 airbags, alerta de colisão, frenagem de emergência, reconhecimento de placas, faróis altos automáticos, assistente de fadiga e sensor de chuva.

‌



Teste dinâmico

O Peugeot 208 se destaca pela boa dinâmica de condução. Nenhum hatch compacto terá uma posição tão boa de dirigir, precisão nas curvas e uma relação de direção tão direta. O 208 é como um kart, digno dos melhores carros europeus, mas com um toque de Brasil no caso do motor 1.0 T200 que responde rápido, é empolgante e tem boa relação mesmo num câmbio CVT.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Claro que nem tudo são flores. O Peugeot 208 se propõe a ser super equipado e ter até “pacote adas”, mas não passa de alertas de segurança. Tem modernidade, como uma chave realmente presencial, mas já poderia trazer, por exemplo, freio de estacionamento eletrônico e para abrir o teto solar, que é um dos seus outros diferenciais, é preciso lançar as mãos e acionar o puxador.

‌



Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Os pontos que poderiam ser melhores no Peugeot 208 são os mesmos de sempre: porta malas acanhado e espaço traseiro ruim para acomodar adultos ou posicionar a cadeirinha das crianças. Definitivamente ele não foi feito para isso.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Conclusão

Hoje, ao preço de R$ 128,9 mil, o Peugeot 208 GT já foi mais em conta e hoje encosta em todos os concorrentes como Onix turbo Premier, HB20 Limited e também Polo Highline. Embora bem equipado, bonito e atual, poderia ser mais em conta. Essa qualidade o destacou no passado e poderia fazer a diferença para um futuro com mais vendas para a marca do leão.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Peugeot 208 Turbo usado: Vale a Pena? E a manutenção? VEJA O VÍDEO!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.