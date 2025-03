Polo GTS sai de linha no Brasil e abre espaço para o Nivus Nivus GTS deve ser o sucessor da gama GTS a partir de maio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h02 ) twitter

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen confirmou que deixou de produzir o Polo GTS no Brasil. O Polo era o único modelo hatch esportivo do país e agora abre espaço para a chegada do Nivus GTS. O SUV compacto irá oferecer o 250TSI com 150cv e 25,5kgfm de torque que hoje equipa as unidades remanescentes do Polo GTS.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volks emitiu um comunicado em que “confirma o encerramento da produção do Polo GTS, decisão estratégica que visa otimizar sua gama de produtos. Em 2025 a marca segue comprometida com a oferta de opções esportivas no mercado brasileiro, com o lançamento já confirmado dos novos Nivus GTS, Jetta GLI e Golf GTI. Trata-se do resgate da esportividade, com a ampliação do portfólio com alternativas para diferentes clientes e faixas de preço.”

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A confirmação veio após uma rodada de aumentos de preço na ordem de R$ 3 mil para toda a linha. Logo depois, no configurador da marca Volkswagen, o GTS sumiu das opções. Antes comercializado por R$ 158.590, o Polo ficava acima do preço do Nivus Comfortline e agora abre o espaço para a chegada do SUV esportivo.

