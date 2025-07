Porsche Taycan Cross Turismo turbo: teste completo em estrada Rodando mais de 600km com o Taycan foi possível aferir a real eficiência da perua elétrica da Porsche Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h00 ) twitter

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

O segmento de peruas foi reduzido ao nicho de fãs que fazem questão absoluta de comprar uma. Há poucas opções no segmento premium e olhando para os modelos elétricos a Porsche oferece o Taycan Cross Turismo Turbo que oferece alto desempenho, experiência de pilotagem e eficiência energética se isso fosse possível em um carro com mais de 800cv mas que é capaz de fazer viagens longas. O R7-Autos Carros testou a perua elétrica ao longo de 600km feitos em boa parte no trecho de estrada.

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

A proposta do Taycan Cross Turismo é uma perua com a tecnologia da tração elétrica disponível na linha Porsche. Um carro com as linhas sinuosas e esportivas do Taycan, a construção sólida e bem isolada com vidros duplos, som Burmeister, sistema completo de apoio à condução e muito desempenho.

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

O Porsche Taycan Cross Turismo vem equipado com dois motores elétricos. de 442 cv e 45,9 kgfm de torque cada um somando 884 cv e 90,7 kgfm. A bateria tem 105kwh para uma autonomia de 415km no ciclo Inmetro. A novidade está em um novo sistema regenerativo que melhora a recuperação de energia com foco justamente em cargas rápidas.

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Saindo de São Paulo em meio ao tráfego pesado o Taycan chama a atenção. Mas essa característica é inerente a um Porsche. Bastou sair da cidade para mostrar o quanto a perua elétrica é capaz de impresssionar

‌



Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

O isolamento acústico é o primeiro ponto. Subindo aos 120km/h não há ruído de rolagem dos pneus nem mesmo do vento. Se for preciso ultrapassar o Taycan conta com o recurso Push-To-Pass que envia a força máxima para as rodas e deixa qualquer veículo esportivo - e passamos por muitos M3, 911, SKL entre outros pelo caminho - para trás. Na Ayrton Senna fizemos uma pausa para o café e ainda que houvesse pontos de carga ao longo da estrada não foi preciso parar mesmo viajando aos 120km/h (às vezes um pouco mais…).

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Chegando ao pé da serra da Mantiqueira ainda com a estrada livre foi possível aproveitar os 11,4m de ângulo de giro para ver o quanto o Taycan preserva o DNA de boa direção de um Porsche. É preciso, leve e agradável. Explorando o modo Sport ou Sport+ a direção e a suspensão acompanham um perfil mais esportivo ainda.

‌



Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Em Campos do Jordão chegamos ao hotel Bendito Cacao onde há um ponto de carga da própria Porsche com 11kw. Mas ainda não foi preciso carregar. O carro tinha 43% de bateria com 150km de autonomia. No dia seguinte foi possível visitar um pouco da cidade e perceber que o Taycan Cross Turismo embora seja tão baixo raspa bem menos que outros modelos da linha por se tratar de uma “perua”.

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Mas claro que há limitações. O porta malas de 446 litros já não é grande e vem com estepe o que rouba mais espaço para malas. Sem criança desta vez, levamos malas pequenas para dois dias de viagem e isso não foi um incômodo. Outro ponto a melhorar é a falta de comandos físicos próximo da multimídia central. Ela é rápida e intuitiva mas alguns comandos mereciam um acionamento físico. A climatização central em outra tela é fácil e tem o controle do teto panorâmico de vidro com cobertura parcial, total ou “aberto” e “fechado”.

‌



Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Para manobras notamos que as câmeras 360° poderiam ser melhores na resolução. Em um estacionamento de restaurante em Campos do Jordão, já à noite, uma roda terminou ralada devido a uma pedra grande que estava pelo caminho justo no ângulo de manobra.

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Só ao retornar para o hotel, no Sábado à noite, já com 20% de bateria para mais 90km de autonomia é que plugamos o carregador da Porsche que tinha 11kw. Foram cerca de 9h de carga durante a noite para voltasse aos 100% para uma viagem de retorno.

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Pela estrada, na descida de Serra, usando a regeneração após 30km o Taycan havia recuperado mais 15km e foi possível curtir sua boa cavalaria de olho no velocímetro até São Paulo em mais de 2h de viagem. Ao fim, ele retornou para casa com 50% de carga para mais de 200km. Nem será preciso voltar a carregá-lo no wallbox residencial de 7kw.

Porsche Taycan Cross Turismo turbo Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

O Porsche Taycan Cross Turismo custa na faixa de R$ 1,2 milhão mas traz opcionais como a bela cor verde Oak de mais R$ 22 mil e teto panorâmico de R$ 35 mil. Para quem busca eficiência e esportividade mas quer um carro com esse perfil o Taycan prova sua qualidade apreciada pelos clientes em tantos países. Assim como nas pistas, o Taycan pode ser um bom companheiro de aventuras na estrada.

De São Paulo a Campos do Jordão com o Porsche Taycan Cross turbo. VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros De São Paulo a Campos do Jordão com o Porsche Taycan Cross turbo. ⚡️🍁 : Chegou lá com 43% de carga (150km de autonomia), deu para irmos a vários lugares pela cidade e à noite deixei o Porsche no ponto do @benditocacaoresort . Curtimos o festival de Inverno em Campos e fizemos uma bela viagem juntos. ♬ som original - marcoscamargo_carros

