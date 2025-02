Produção do Denza N9 já começou: SUV pode estrear por aqui SUV de luxo com motor híbrido terá pré-venda aberta ainda este mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução

A BYD divulgou a foto do primeiro lote do SUV grande Denza N9 saindo da linha de produção. Segundo a marca o primeiro lote de 1.000 unidades já está pronto. A divulgação ocorre apenas uma semana após o início da pré venda da novidade. O R7-Autos Carros já viu esse carro pessoalmente no Centro de Desenvolvimento da BYD em Shenzen, na China há apenas três meses. Na ocasião, o N9 parcialmente camuflado estava sendo testado.

CarNewsChina/Reprodução

O Denza N9 é um SUV de grande porte híbrido e combina motor 2.0 turbo a gasolina com tração elétrica, tal qual o Denza Z9 que vimos e testamos na China. O motor a combustão tem 200cv a gasolina com outros dois elétricos de 240 ou 320cv somando no máximo 911cv. As baterias somam 43kwh que são capazes de render até 200km apenas no ciclo elétrico.

CarNewsChina/Reprodução

Nas medidas o “Full Size” da Denza tem 5,25m de comprimento, 2,03m de largura, 1,83, de altura e entre eixos de 3,12m. As rodas são aro 21 e 22 e nas medidas o DENZA N9 tem o mesmo porte do Land Rover Discovery. O preço do DENZA N9 é elevado por US$ 68 mil, cerca de R$ 400 mil em valores convertidos.

CarNewsChina/Reprodução

Ainda é muito cedo para afirmar que o Denza N9 será vendido por aqui no entanto temos informações seguras de que vários concessionários pelo país já estão confirmados como revendedores da DENZA em espaço separado dos modelos BYD. No entanto, a Denza estreia esse ano e deve começar com os SUVs Bao 5 e Bao 8 além do Yangwang U9 e o esportivo Z9 que serão todos comercializados sob a bandeira Denza.

‌



DENZA Z9 GT CONFIRMADO PARA O BRASIL! Mais barato que o novo Porsche Panamera. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.