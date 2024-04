Proposta pode inviabilizar pontos de carga públicos para carros elétricos

Alto contraste

Uma proposta de lei tem preocupado o movimento da eletrificação pois poderá tornar mais rígidas as regras para instalação de pontos de carga para carros elétricos. O documento que está disponível para consulta pública propõe regras de segurança para que estes pontos atendam a novas normas que constam no documento CCB-001/800/2024 ao qual o R7-Autos Carros.

Este documento chamado de “Ocupações com estações de recarga para veículos elétricos” fica disponível para consulta pública por 30 dias ao oferecer soluções para estes pontos de carga visando a segurança dos espaços. Importadores e mesmo fabricantes de carros elétricos consultados por nossa reportagem classificam essa norma como inviável na prática.

Mas o que ela propõe?

O documento assinado pelo Corpo de Bombeiros propõe alternativas para estes pontos público de carga. Isso não incluiriam os pontos instalados em residências mas sim no comércio, pontos públicos na rua e edifícios entre outros.

Entre as ideias estão a construção de paredes de 5m de diâmetro em locais com pontos de carga para elétricos para isolar o espaço em caso de incêndio. Outra ideia é separar vagas de carros elétricos com intervalos de 5m entre elas com espaços vagos. Também seriam exigidos extintores a no máximo 15m do local das vagas ou ainda muros de 1,60m de altura para separar os veículos.

Em espaços confinados o documento propõe ainda sistema de ventilação mecânica para dissipar gases e também espaços amplos. Mecanismos de “chuveiros automáticos” também seriam exigidos para resfriar o local e extinguir o fogo em caso de incêndio.

O R7-Autos Carros conversou com três técnicos sendo um da área acadêmica e outros dois ligados a indústria. Estes técnicos questionam que a proposta não está lastreada em dados científicos sobre ocorrências de incêndio. A dificuldade de se adaptar construções já prontas para normas que exigem muros de alvenaria ou paredes de 5m de diâmetro também são inviáveis, diz outro. No entanto, até que o documento possa virar regra e Norma Técnica há um longo caminho. O documento está disponível para consulta e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail dspciconsultapublica@policiamilitar.sp.gov