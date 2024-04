Quais as diferenças entre injeção direta e indireta de combustível? Entenda a diferença: um é para desempenho e outro para uma manutenção mais simples

Injeção eletrônica chegou por aqui em 1988 com o Gol GTi Injeção eletrônica chegou por aqui em 1988 com o Gol GTi (Volkswagen/Divulgação)

Os automóveis a combustão como conhecemos evoluíram muito nos últimos 30 anos. Graças à injeção eletrônica, o combustível - seja etanol ou gasolina - é injetado para o motor com um controle eletrônico bem mais preciso que os antigos carburadores. Embora seja usada amplamente na Europa a partir dos anos 1970, a injeção eletrônica chegou por aqui em 1988 com o Gol GTi e demorou muito para se popularizar. Depois esses controles eletrônicos passaram a atuar controlados por microcomputadores e não pararam de evoluir. Hoje temos sistemas de injeção direta e indireta de combustível. Mas qual a diferença entre eles?

A injeção indireta é um sistema mais simplificado. Neste sistema o combustível com ar é injetado no coletor de admissão para só então entrar no motor e nos cilindros onde a combustão acontece.

Injeção indireta é um sistema mais simplificado Injeção indireta é um sistema mais simplificado (Bosch/Divulgação)

Já no sistema de injeção direta o combustível vai para câmara de combustão em alta pressão e o ar vem pelos coletores de admissão. Assim a combustão ocorre de forma mais eficiente. Isso contribui para uma eficiência maior e consumo menor. No entanto, requer muita atenção com a manutenção. Vale notar que geralmente os carros turbinados usam injeção direta como Fiat Pulse, Volkswagen Polo, Hyundai Creta e HB20 são alguns exemplos.

(Bosch/Divulgação)

Atenção ao combustível

Combustível de má qualidade ou com excesso de água podem danificar componentes caros e refinados. A injeção direta é mais eficiente mas exige atenção ao combustível e revisões mais frequentes no veículo para que esteja apto a trabalhar em alta pressão. O lubrificante também é outro ponto de atenção. O consumidor deve usar só o óleo homologado pela montadora bem como fluido de arrefecimento e fluido de transmissão.

(Minuto Motor)

Alguns carros geralmente os modelos de entrada e os mais antigos usam injeção indireta como os modelos flex três e quatro cilindros. Carros como Fiat Argo e Chevrolet Onix mesmo turbo usam sistema indireto. Já modelos como Toyota Corolla e Honda City usam motor aspirado mas injeção direta. Já modelos como a linha Audi usam injeção direta para quando o carro precisa acelerar e indireta em um uso no trânsito urbano que não requer muita potência.