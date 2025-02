Qual será o preço do novo Volkswagen Tera? fontes dão pistas sobre a novidade SUV compacto estreia em breve no mercado nacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/02/2025 - 08h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 09h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Volkswagen Tera é o grande lançamento da marca para esse ano, cuja data já está marcada: 02 de março. Mas enquanto muita especulação surge a respeito do novo SUV, a dúvida que paira no ar é a respeito do posicionamento de preços da novidade.

Uma fonte ligada à rede afirma que as primeiras informações oficiais para os concessionários é que o novo carro não irá canibalizar o Nivus, hoje precificado a partir de R$ 139,9 mil. Em seguida, nossa fonte crava que a versão de entrada do Tera ficará posicionada abaixo do Polo Highline, que custa R$ 127,5 mil. Se isso de fato for confirmado, o Tera vem com preço inicial na faixa dos R$ 125 mil.

Volkswagen Tera

E olhando o universo em que o Volkswagen Tera ficará posicionado com concorrentes como Renault Kardian e Fiat Pulse, cujo preço fica por volta de R$ 115 mil, essas pistas se cruzam mais facilmente.

Volkswagen Tera

O Tera é um SUV compacto com plataforma MQB-A0 e será produzido em Taubaté, no interior paulista, para reforçar o portfólio de produtos da marca. É provável que o Tera receba o motor 170TSI 1.0 de até 116 cv, combinado com transmissão automática de seis velocidades, o mesmo conjunto presente no Polo TSI. Junto com o lançamento ou um pouco depois, o Tera pode receber conjunto híbrido leve 12V.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.