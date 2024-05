Quanto custa envelopar um carro? Veja tudo o que você precisa saber isso

Alto contraste

Uma alternativa a uma pintura completa ou então uma chance de mudar o carro por completo por um custo menor: esse é o envelopamento automotivo. E engana-se quem acha que o envelopamento é apenas uma forma de personalizar o carro para os fãs de customização. Quanto custa envelopar o carro? Quanto dura o envelopamento? Posso lavar o veículo? Quanto tempo dura essa película?

Aqui no Brasil o envelopamento automotivo é usado como ferramenta de personalização para a maioria dos clientes. Seja para mudar o visual por um tempo, seja para esconder a necessidade de uma pintura real (que é mais cara) ou mesmo para mudar o visual por inteiro essa é uma tendência crescente.

Existem vários tipos de envelopamento mas o vinílico é o mais popular. Sua aplicação deve ser feita por profissionais especilizados e pode ser usado em uma peça como capô ou teto, sendo esse o mais comum no Brasil.

Quanto tempo dura o envelopamento?

Em geral o envelopamento vinílico dura de cinco a sete anos mantendo as características de pintura. Embora pareça simples de aplicar pois o vinil é maleável, é preciso saber fazer essa aplicação. Ela não deve ser feita ao ar livre, com o carro sujo ou com poeira suspensa no ambiente pois isso irá afetar a durabilidade do tratamento. Esse serviço deve ser feito por profissionais.

Quanto custa o envelopamento?

Por incrível que pareça o envelopamento no Brasil não é tão caro. Em geral entre R$ 3 e R$ 5 mil (podendo chegar a R$ 15 mil ao usar materiais mais específicos) é o preço cobrado por aqui em média enquanto nos EUA o preço varia entre US$ 3 e US$ 4 mil. Em geral o tempo de aplicação do envelopamento em um carro inteiro é de um dia podendo ser mais conforme o perfil do veículo como um SUV e picape grande.

Outra informação importante é que em caso de película parcial, no teto ou capô por exemplo, o restante da pintura não protegida ficará desigual em relação à pintura desprotegida. Isso é um efeito normal causado pelos raios solares.

Quais os cuidados que devo ter com o carro?

Um carro envelopado tem uma proteção sobre a pintura original. No entanto, o vinil é um material que requer cuidados. É recomendado parar o veículo em questão em garagem sempre fechada evitando deixá-lo por muito tempo na rua ou locais onde a superfície pode ter a temperatura elevada. O calor pode soltar o vinil pelas pontas e fazê-lo perder a cor aplicada.

Posso lavar um carro envelopado?

Sim, é recomendável lavar o veículo com frequência sempre com água e sabão ou detergente neutro sob a sombra e com a carroceria fria. Não se deve encerar ou usar desengraxantes ou produtos abrasivos nesta superfície.

E para lavar é preciso ter alguns cuidados básicos. O ideal é molhar o veículo por inteiro e não deixar a água secar naturalmente pois os resíduos de sais minerais pode manchar a película. Também tenha cuidado ao esfregar a película pois se houver pedrinhas ou outros detritos isso pode manchar o material vinílico.

Preciso mudar o documento do carro?

De acordo com a legislação vigente sim é preciso mudar o CRV (Certificado de Registro do Veículo) por conta da cor predominante. Para isso ao fazer a alteração com envelopamento será preciso fazer uma vistoria veicular para fins de modificação. Se o carro tiver superfície envelopada com algum desenho, símbolo, logotipia ou algo que não seja uma pintura única o documento deverá constar como ‘fantasia’ mas deve sim constar no CRV.