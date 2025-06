RAM volta a oferecer motor V8 Hemi 9 meses após ter tirado opção de linha Picape volta a ter V8 Hemi de 400cv após queda nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/06/2025 - 13h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h00 ) twitter

RAM/Divulgação

A Stellantis voltou a oferecer o motor V8 Hemi na linha da picape 1500. Como opcional, o motor mantém 400cv e 56,7kgfm de torque combinado com tração 4x4 e câmbio de oito velocidades. O motor V8 havia sido retirado de linha na picape em prol de versões mais eficientes mas as vendas caíram até 20% em um ano mostrando a baixa aceitação do consumidor pelas novas versões.

RAM/Divulgação

A Ram não fez o anúncio em um grande evento mas apenas em um comunicado. “ Nós cometemos um erro quando abandonamos o Hemi”, admitiu Tim Kuniskis, novo CEO global da marca Ram.

RAM/Divulgação

A opção do motor V8 estará disponível nas oito versões da picape: Big Horn, Express, Laramie, Limited, Longhorn, Rebel, Tradesman e Warlock. Como padrão a Ram 1500 2025 tem o conhecido motor V6 3.6 Pentastar de 309 cv e 37,2 kgfm enquanto o Hurricane seis cilindros biturbo de 426 cv e 63,5 kgfm equipa as versões Laramie e Rebel. A RHO também mantém o Hurricane 6 de 548 cv e 72 kgfm.

RAM/Divulgação

Por enquanto a linha RAM 2025 está à venda no país e ainda é cedo para afirmar se a Stellantis voltará a oferecer o V8 também no mercado nacional.

