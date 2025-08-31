Rampage Rebel 2.2 Diesel mantém desempenho da topo, mas com estilo sóbrio; veja teste Picape vem equipada com motor 2.2 turbodiesel, substituindo o 2.0 Multijet e passa a oferecer mais torque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 17h00 ) twitter

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

No começo do ano, o R7-Autos Carros avaliou a versão topo de linha Rampage Laramie 2.2 Turbodiesel, pois bem, agora neste segundo semestre, testamos a opção intermediária Rebel, que traz menos cromados, o que deixou mais sóbria. O preço é de R$ 252,9 mil. Além disso, essa configuração também substituiu o motor 2.0 Multijet turbodiesel de 170 cv pelo novo 2.2 Multijet de 200 cv e 45 kgfm de torque. Inclusive, a Stellantis, dona da marca, também equipa as Fiat Titano e Toro, bem como o Jeep Commander com esse conjunto mecânico. Ademais, esse propulsor pertence à mesma família utilizada na Europa, agora atualizado para atender às normas do Proconve L8, com aprimoramentos em desempenho, consumo e emissões.

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

Nova motorização de 200 cv

O novo motor conta com sistema de radiador atualizado, turbina de geometria variável (VGT) com atuação elétrica, bomba de óleo de deslocamento variável, intercooler refrigerado, injeção direta de 2.000 bar, pistões de aço e sistema de tratamento de gases.

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

Com essas mudanças, a Rampage Rebel 2.2 Diesel acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos (antes 10,9 s), alcança velocidade máxima de 196 km/h (antes 185 km/h) e tem retomada de 80 a 120 km/h em 8 segundos. O câmbio continua sendo automático de nove marchas, fornecido pela ZF, e a tração é 4x4.

Consumo e dirigibilidade

No teste, a média combinada de consumo entre cidade e estrada ficou em 15,3 km/l. A picape mantém a suspensão independente nas quatro rodas, direção elétrica e sistema de tração sob demanda com opção de reduzida. Com isso, segue com um toque de SUV em uma picape urbana feita para cidade, mas tem potência e torque para enfrentar ruas esburacadas.

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

Dimensões e capacidades

A Rampage Rebel mede 5,02 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,78 metro de altura e tem 2,99 metros de entre-eixos. A caçamba comporta 980 litros, a carga útil é de 1.015 kg, o tanque tem capacidade de 60 litros e o reboque sem freio é limitado a 400 kg. O peso em ordem de marcha é de 1.951 kg. Com essas medidas, é prática para estacionar em shoppings, mercados e prédios das grandes capitais. Portanto, é uma alternativa para quem não tem espaço para rodar com uma 1500, por exemplo.

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

Equipamentos

Entre os principais itens da versão intermediária Rebel estão central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que funciona bem sem engasgos e conecta rapidamente o smartphone, Ram Connect, carregador por indução para celulares, câmera de ré com boa resolução, abertura remota da tampa traseira, ajuste elétrico de altura do farol, sensores de chuva e de estacionamento dianteiro e traseiro, acendimento automático dos faróis, volante com regulagem de altura e profundidade, seis portas USB (três tipo C de carregamento rápido), além de ar-condicionado digital dual zone.

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

Em relação aos itens de segurança, oferece sete airbags, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de descida, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, sistema de permanência em faixa com centralização, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento da pressão dos pneus, mitigação eletrônica de rolagem da carroceria e freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold. A versão vem equipada ainda com pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus 235/65 R17 e tração 4x4 com reduzida.

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

Preço da Ram Rampage Rebel 2.2 Diesel

A Ram Rampage Rebel 2.2 Diesel 2025 tem preço de R$ 252.990 bons equipamentos, um estilo totalmente diferente e, também, premium, o que é diferente das rivais. Por conta disso, a picape é mais cara do que a Maverick Black, que sai por R$ 219,9 mil e tem motor 2.0 litros turbo a gasolina de 253 cv e 38,7 kgfm de torque. Além da Black, a Ford oferece a Maverick Tremor com acabamento exclusivo, com mesmo motor, só que com valor de R$ 239,9 mil.

Ram Rampage 2025 Marcos Camargo Jr 31.08.2025

Já a Fiat Toro, que é a mais vendida da categoria, tem o mesmo motor da Rampage e na versão topo de linha Ranch sai por R$ 228,4 mil, esse preço pode ser mais barato na opção Volcano Turbodiesel por r$ 210,4 mil. Portanto, quem for de Rampage vai ter um estilo diferenciado e muito próximo da 1500.

