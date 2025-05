Ford Maverick Tremor estreia novo visual da picape com tração 4x4 Mais barata que a Toro e Rampage, Maverick traz itens que faltavam a um preço mais competitivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h00 ) twitter

A Ford Maverick é uma picape compacta que nunca foi um grande sucesso de vendas no país. Importada do México, a Maverick ocupa o segmento dominado pela Fiat Toro e agora pela boa aceitação da RAM Rampage. Mas isso está prestes a mudar com a estreia da reestilização da picape por aqui com itens que faltavam, a nova opção Tremor e um preço mais competitivo a partir de R$ 219,9 mil. O R7-Autos Carros testou a nova picape na Patagônia, no sul argentino, na mesma ocasião onde testamos a F-150 Tremor.

A Maverick Tremor traz consigo a reestilização da picape com novos faróis, grade e manutenção do seu perfil “quadradão” comum também ao Bronco Sport que será modificado em breve. A Maverick mantém as dimensões na ficha técnica. Embora não seja grande, com seus 5,07 m de comprimento e 1,84 m de largura, 1,73m de altura e bons 3,07 m de entre eixos, as dimensões da Maverick são generosas para os passageiros.

Na versão Tremor a grade ganha detalhes dourados, a carroceria tem emblema exclusivo e por dentro há saídas de ar e bancos exclusivos da versão.

A Maverick Tremor tem maior capacidade de imersão (450mm), ângulo de entrada de 30,9°, altura do solo de 22,6cm e ângulo de saída de 21,3°. Mas o que muda além disso?

A Maverick Tremor tem suspensão exclusiva com novas molas e amortecedores, pneus off road, barra estabilizadora e calibração de direção específica. O diferencial traseiro tem torque vetorizado e bloqueio eletrônico, já que a Maverick “convencional” tem tração integral enquanto a Tremor é 4x4.

Tem ainda seis modos de condução incluindo os modos off road, câmera 360°, sistema Pro Trailer, multimídia Ford Sync 4 agora com 13 polegadas e teto solar. A capacidade de carga é de 635kg e 1.814kg de reboque.

Entre os itens de segurança a nova Maverick também traz pacote ADAS bem completo com sistema de manutenção do carro na faixa e controle de cruzeiro adaptativo entre outros itens como os 7 airbags.

O motor 2.0 turbo a gasolina com 253cv e 38kgfm de torque é combinado com câmbio automático de oito marchas e tração integral é o mesmo mas com a recalibração manteve seu conforto e desempenho especialmente na Tremor.

Teste com a Maverick Tremor

Tivemos um primeiro contato com a renovada pick-up nas estradas da Patagônia, Sul da Argentina. A motorização mantida na pick-up mostra que a Ford Mavericks é de fato versátil para levar passageiros e ao mesmo tempo oferecer capacidade de carga razoável para um veículo misto.

O motor de 253cv tem acelerações rápidas e bom torque além de um funcionamento suave com o câmbio automático. Saindo da estrada, tivemos a chance de testar mais modos de condução especialmente em trechos com muito cascalho, um pouco de lama e até neve onde a Maverick se saiu muito bem neste primeiro teste. Com pneus Lameiros, a pick-up também se saiu bem no fora de estradas sem perder o conforto típico desse tipo de produto.

Vale lembrar que a adição de itens como teto solar e uma multimídia mais ampla além de pequenas mudanças no acabamento deixaram a pick-up mais confortável e mais tecnológica. O que mudou de verdade foi a competitividade uma vez que a nova linha Maverick 2025 está mais barata que a anterior.

A Maverick Lariat Black custa R$ 219,9 mil e a Tremor R$ 239,9 mil. Assim ela está mais barata que a Fiat Toro diesel em relação à Black e no caso da Tremor com apelo mais premium ela ficou mais barata que a Ram Rampage o que deve aquecer a concorrência deste segmento de utilitárias médias no mercado. A Maverick HYBRID também será oferecida no segundo semestre quando o preço também será revelado.

