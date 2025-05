Range Rover elétrico já tem lista de espera no Brasil SUV conclui testes de rodagem no gelo enquanto produção cresce no Reino Unido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h00 ) twitter

A Land Rover já anunciou as vendas do Range Rover elétrico no Brasil enquanto a marca conclui os testes de rodagem no gelo com o novo SUV de luxo. Ao todo foram 72.000 km de testes acumulados em lagos congelados e trilhas terrestres.

A Land Rover antecipou que o SUV terá itens como “one pedal”, recurso comum em veículos elétricos e suspensão a ar twin-chamber ajustável. Além disso o novo Range Rover elétrico terá dois motores que somam 410 kW (557 cv) e bateria de 117 kWh com sistema de recarga ultrarrápida de até 350 kW.

O teste do gelo permite a avaliação da tecnologia ThermAssistTM. Esse sistema térmico de bordo reduz o consumo de energia para aquecimento em até 40% e recupera calor para aquecer o sistema de propulsão ou a cabine em temperaturas ambientes de até -10°C. A tecnologia de gestão térmica garante que o Range Rover Elétrico mantenha uma autonomia otimizada, mesmo no frio extremo.

“Testes rigorosos em condições extremas e imprevisíveis, como as de Arjeplog, são essenciais para garantir a confiabilidade e a resistência do Range Rover Elétrico no mundo real. Nossa segunda temporada de inverno no Círculo Polar Ártico foi a oportunidade perfeita para colocar a tecnologia ThermAssistTM à prova, e ela superou nossas expectativas. Ela ajudará a manter a autonomia do veículo inteligentemente otimizada, além de assegurar que as velocidades de recarga sejam mantidas quando necessário”, Thomas Müller, Diretor Executivo de Engenharia de produto da JLR.

Alem da motorização elétrica o Range Rover elétrico terá bateria de 800V em uma arquitetura cell-to-pack, proporcionando o melhor desempenho possível. A bateria de 117 kWh do Range Rover Elétrico é totalmente encapsulada com 344 células prismáticas em um arranjo duplo.

