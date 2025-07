Recém lançado no Brasil, Geely EX5 já tem atualização na China SUV elétrico tem opção de bateria ainda maior para rodar 600 km com uma recarga Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h00 ) twitter

Geely EX5 Geely/Divulgação

A Geely acaba de anunciar uma atualização para o SUV EX5 que, recentemente, foi lançado no Brasil e está na fase de pré-venda. Com uma nova bateria, o Geely EX5 tem 610 km no ciclo chinês CLTC.

Enquanto na China, o EX5 ganha uma nova bateria de 68,39kwh de capacidade fabricada pela ShenDun (Aegis), teremos aqui a versão LFP de 60,2kwh com autonomia 413 km no Inmetro e cerca de 500 km no ciclo WLTP na versão Pro.

No mercado chinês não houve mudança nas opções de motores. Tal como aqui no país, são duas versões com motorização elétrica única de 218cv: Pro (R$ 205.800,00) e Max (R$ 225.800,00). Para os 300 primeiros clientes, a marca oferece um bônus adicional de R$ 10 mil, o que faz com o que Geely EX5 possa ter o preço inicial de 195.800,00.

Geely EX5 Geely/Divulgação

Com 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 2,75 m de entre-eixos, o SUV vem equipado com motor elétrico de 217cv e 32,6 kgfm de torque alimentado por bateria Blade 60.2 kWh com entrada de 100kw de potência para recargas rápidas. A autonomia é de 413 km na versão Pro menos equipada e 349 km na versão Max.

Entre os itens de série, a versão PRO tem faróis Full LED automáticos e conjunto ótico todo em LED, rodas de 18″ com pneus 225/55, retrovisores elétricos com aquecimento, maçanetas retráteis, teto solar panorâmico com cortina elétrica e grade frontal ativa, ar-condicionado automático e filtro de cabine com certificação N95, bancos dianteiros com ajuste elétrico para o motorista (6 vias), vidros elétricos com função one-touch, volante com acabamento premium, bancos traseiros com encosto reclinável (30º/35º), gaveta de 14 litros sob o banco traseiro, espelho interno fotocrômico e iluminação interna em LED.

Geely EX5 Geely/Divulgação

A versão MAX acrescenta rodas aro 19, bancos dianteiros ventilados e com função massagem (seis modos), luzes ambiente de 256 cores, som premium FLYME de 16 falantes, apoio de pernas elétrico para o passageiro, banco do passageiro com entrada e saída ativa e Head-Up Display de 13,8″.

