Renault Duster 2026: veja mudanças e preços anunciados Novidade está no motor 1.3 que perdeu potência e na versão Iconic Plus que exibe novo visual Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 16h11 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h32 )

Renault/Divulgação

Mesmo sem acompanhar as mudanças profundas dos modelos Dacia, a Renault do Brasil anunciou algumas alterações no SUV compacto Duster. O Renault Duster 2026 ganhou mudanças nas cores e equipamentos. De novidade mesmo só a Iconic Plus com motor turbo TCe 1.3 Flex passa a contar com teto biton preto, antena Shark e rodas Tergan de 17 polegadas.

Além disso, o SUV compacto segue disponível em quatro versões: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT. Todas incluem faróis em LED e grade frontal em preto. As versões Iconic Plus adicionam barras de teto, skis frontal e traseiro em Cinza Megalith, retrovisores pretos com detalhes em laranja e rodas de liga leve de 17 polegadas. O Pack Outsider, exclusivo para o Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT, inclui faróis auxiliares no para-choque dianteiro e frisos laterais com detalhes em laranja.

Renault/Divulgação

O Renault Duster 2026 está disponível na versão Intense Plus nas cores branco Glacier, prata Étoile, marrom Vison, cinza Cassiopé e preto Nacré. Na opção Iconic, o SUV pode ser adquirido em quatro cores: branco Glacier, prata Étoile, cinza Cassiopé e preto Nacré.

Ademais, SUV mantém os ângulos de entrada (30°) e saída (34°5’), altura do solo de 237 mm e porta-malas de 475 litros, reforçando sua proposta para uso urbano e fora de estrada.

Renault/Divulgação

Motor 1.3 recalibrado

Em relação à motorização, o 1.3 TCe passa a ter 163 cv com 25,5 kgfm por conta das novas regras de emissões. Já o conjunto 1.6 segue com 120 cv com 16 kgfm de torque.

Preços e versões do Renault Duster 2026

Intense Plus 1.6 SCe Manual - R$ 132.990 – A versão de entrada traz barras de teto e retrovisores externos elétricos em preto, direção elétrica, ar-condicionado digital e automático, faróis em LED, lanternas em LED, seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina)​, ABS com AFU, ESP, HSA​, cinto de segurança de três pontos em todas as posições​, dois ISOFIX no banco traseiro, vidros elétricos com função um toque​, indicador de temperatura externa, luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas, espelhos nos dois para-sóis​, volante com revestimento Premium​, Start&Stop​, trava elétrica com fechamento automático (CAR)​, banco do motorista com regulagem de altura​, luz de cortesia traseira​, banco traseiro rebatível bipartido, alarme perimétrico​, tomada 12V traseira​, rodas de liga-leve de 16”​, faróis de neblina, multimídia Display Link de 8” com espelhamento sem fio, sensor de estacionamento traseiro​ com câmera, controlador e limitador de velocidade e chave canivete.

‌



Intense Plus 1.6 SCe CVT - R$ 142.090 – Todos os itens da versão anterior + câmbio CVT Xtronic.

Renault/Divulgação

Iconic Plus 1.6 SCe CVT Xtronic - R$ 151.690 – Todos os itens da versão anterior + chave cartão hands-free (presencial), rodas de liga leve 17” modelo Tergan, com verniz fumê, alargadores de roda, novo interior e bancos com revestimento premium, novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor Cinza Megalith, retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja, emblemas “Iconic”, na grade frontal, e “Duster”, nas barras de teto, na cor laranja, sistema Multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade, sensor de chuva, carregador por indução, teto biton, antena do tipo shark e faróis com função “Follow Me Home”.

Iconic Plus turbo TCe 1.3 CVT - R$ 165.890 – Todos os itens da versão anterior + rodas Tergan de 17” com acabamento em preto brilhante, motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex e câmbio automático CVT Xtronic de oito marchas. Opcional para essa versão: Pack Outsider (R$ 1.800)

