Renault Kardian 2026 ganha multimídia de 10" e melhoria no ADAs; preços começam em R$ 113,6 mil Atualização traz central Digital Life, painel openR Link de 10 polegadas, câmeras aprimoradas, mas segue sem alterações no motor ou visual externo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h00 )

Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

A Renault atualizou a linha 2026 do Kardian para solucionar problemas de conectividade e modernizar a experiência a bordo. O SUV compacto agora oferece central multimídia Digital Life de 10 polegadas, painel de instrumentos openR Link também de 10”, além da nova versão topo de linha Iconic. Apesar das mudanças tecnológicas, o visual externo e o motor 1.0 TCe turbo de até 125 cv permanecem inalterados. Agora, o SUV compacto parte de R$ 113,6 mil para competir com Fiat Pulse e Volkswagen Tera.

Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

Mudanças

Lançado em março do ano passado, o Renault Kardian recebeu melhorias significativas na conectividade. A nova central multimídia Digital Life de 10 polegadas oferece interface moderna, cores vivas e sensibilidade semelhante à de um smartphone. Ela permite conexão rápida com Android Auto e Apple CarPlay, além de dispor de widgets para assistente de estacionamento, Eco Score, telefone e áudio. O painel de instrumentos openR Link de 10 polegadas complementa o conjunto, trazendo um grafismo mais moderno e fácil visualização.

Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

Com a retirada do radar frontal, o modelo passou a contar com câmeras mais potentes, aprimorando o sistema ADAS. Os recursos de segurança incluem frenagem autônoma, controle adaptativo de velocidade, farol alto inteligente, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, câmera multiview, sensores de estacionamento frontal e traseiro, sensor crepuscular, limitador e controle de velocidade, e assistente de partida em rampa.

‌



Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

Dimensões, cores e acabamento

As dimensões do SUV permanecem inalteradas: 4,12 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,54 metro de altura, entre-eixos de 2,60 metros e porta-malas de 358 litros. Entre as novidades de cores, o Kardian 2026 tem como principal o azul Iron, com opção de teto biton em prata Étoile, disponível nas cores cinza Cassiopée e preto Nacré. A linha oferece cinco cores e duas opções de teto biton, sendo preto e prata, opcionais na versão Techno e de série na Iconic.

‌



Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

O interior conta com bancos em material têxtil na cor marrom, com pespontos claros, que se estendem às laterais de porta e painel. A versão Techno adiciona revestimento premium em painéis e volante, enquanto a Iconic inclui ainda o Ambient Lighting de série.

Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

Dirigibilidade e motorização

‌



O Kardian 2026 mantém o motor 1.0 TCe flex turbo de até 125 cv e torque de até 22,4 kgfm a 1.750 rpm. O conjunto pode ser associado a câmbio manual de seis marchas ou automático EDC de dupla embreagem, também com seis marchas, que permite trocas rápidas e seleção manual por paddle shifts. O consumo é de 12,3 km/l na cidade e 14 km/l na estrada com gasolina, e 8,4 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada com etanol.

Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

Apesar das atualizações tecnológicas, a dirigibilidade do Kardian segue a mesma, com motor capaz de enfrentar subidas íngremes e oferecer arrancadas vigorosas. A transmissão automática EDC continua como destaque, garantindo engates precisos e tornando a condução mais ágil e divertida.

Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

A nova multimídia corrige a limitação da versão anterior, proporcionando conectividade aprimorada e visual mais atraente, colocando o Kardian na mesma era digital de rivais como Fiat Pulse e Volkswagen Tera.

Renault Kardian 2026 Marcos Camargo Jr. 20.08.2025

Preços linha 2026 Renault Kardian:

Renault Kardian evolution turbo TCe manual – R$ 113.690

Renault Kardian authentic turbo TCe câmbio EDC – R$ 119.990

Renault Kardian evolution turbo TCe câmbio EDC – R$ 124.690

Renault Kardian techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290

Renault Kardian iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990

