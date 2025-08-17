Fiat Pulse Drive 2026 já está mais caro de novo: veja preços e versões
Versão de entrada Drive com motor 1.3 Firfly de 107cv com câmbio manual agora custa R$ 99,9 mil
A Fiat segue acelerando as vendas do Pulse em dobradinha com o Fastback no Brasil. Essa semana a marca da Stellantis promoveu um reajuste de R$ 1 mil na versão de entrada 1.3 Drive MT, no SUV que é concorrente do Volkswagen Tera e Renault Kardian.
A versão de entrada Drive com motor 1.3 Firfly de 107cv com câmbio manual agora custa R$ 99,9 mil na tabela Fipe.
Como pacote de itens de série o Fiat Pulse Drive 1.3 MT traz quatro airbags, ar digital, multimídia de 8,4”, volante multifuncional, faróis e lanternas em LED, vidros e travas elétricas, rack de teto e rodas de aço de 16” com calotas escurecidas.
Essa versão de entrada mais cara tem câmbio manual enquanto a automática com o mesmo motor segue oferecida por R$ 111,9 mil.
Acima da linha Drive, o Pulse tem uma opção com motor T200 1.0 turbo de 130cv, a T200 Hybrid para a Impetus e Audace e a 1.3 Abarth vem com motor T270 de 185cv. Todas as demais versões mantiveram os preços relacionados a seguir. Vale lembrar que estes são os preços públicos da linha Pulse 2026 e a rede costuma oferecer generosos descontos, condições diferenciadas com bônus para PCD e vendas para clientes com CNPJ.
Tabela de Preços
Drive 1.3 MT: R$ 99.990
Drive 1.3 CVT: R$ 111.990
T200 AT: R$ 116.990
Audace Hybrid: R$ 131.990
Impetus Hybrid: R$ 146.990
Abarth 1.3 T: R$ 157.990
