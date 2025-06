Renault Kardian 2026 terá multimídia maior e opção de banco claro: veja o que muda SUV compacto terá nova opção de cor, bancos claros e multimídia de 10 polegadas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 14h51 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h51 ) twitter

Renault Kardian 2026 Kardian Black/Reprodução

A Renault vem colhendo frutos positivos após o lançamento do Kardian ano passado. Foram mais de 24 mil veículos vendidos no ano passado incomodando rivais como o Pulse e dentro de um subsegmento que a Volkswagen quer dominar com o Tera. O perfil no instagram “Kardian Black” divulgou fotos supostamente vazadas do que seria uma versão 2026 do compacto.

Segundo as imagens que mostram um Kardian “Iconic”, deduzimos que a Premier Edition sairia de linha trocando de lugar com essa nova opção. Esteticamente a mudança está no formato do para-choque que será único mantendo o desenho usado nas demais versões. Só a Premier era diferente.

Renault Kardian 2026 Kardian Black/Reprodução

De acordo com a publicação, as fotos vieram de um upload da Renault que teria colocado as imagens no site oficial da marca retirando logo em seguida.

Renault Kardian 2026 Kardian Black/Reprodução

Na versão topo de linha há indicação que o cliente poderá optar por bancos com revestimento claro bem como uma nova cor: azul Iron que custará R$ 1,6 mil adicionais. Outra mudança interna é a adoção de uma multimídia de 10 polegadas, que é maior do que a atual de 8.

Na mecânica não deve ocorrer nenhuma mudança: 1.0 turbo TCe de 125cv e 22kgfm de torque combinado com câmbio manual ou dupla embreagem automático.

