Renault Kardian manual é vendido mais barato que Tera TSI SUV da Renault tem custo benefício para ganhar espaço no mercado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h27 )

A Renault vem reagindo silenciosamente à concorrência do Fiat Pulse e Volkswagen Tera. Desde o começo do ano, apesar dos aumentos de tabela, a rede de concessionários da Renault oferece o Kardian com descontos. O Kardian Evolution manual, o modelo de entrada, é oferecido no site por R$ 112.690 e chega por R$ 98 mil conforme apuramos em duas concessionárias de São Paulo.

Lançado depois do Kardian automático, a versão manual concorre diretamente com o Volkswagen Tera 1.0 TSI manual anunciada por R$ 116.990, mas cujas vendas vão começar somente dia 05 de junho.

O Renault Kardian Evolution tem motor 1.0 TCe de 125cv e o melhor torque da categoria: 22kgfm. Já o Tera 1.0 TSI tem motor 200TSI de 109/116cv e 16,8kgfm de torque.

Mas qual é o conteúdo dessa versão manual?

O Renault Kardian Evolution, que ilustra essa reportagem, traduz o conteúdo do modelo manual. Com seis airbags, faróis e lanternas em led, painel digital de 7” e multimídia de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático, sensor estacionamento traseiro e câmera de ré, entre outros.

Além de ter ar-condicionado digital, retrovisores com ajuste elétrico e rodas de aço aro 15″ com calotas.

Já o Tera tem pacote similar com seis airbags, painel digital, mas a multimídia VW Connect é vendida à parte por R$ 1.590 e tem 10 polegadas. O modelo também vem com calotas enquanto as rodas de liga são vendidas por mais R$ 1.790, ao todo o Tera 1.0 TSI de R$ 116.990 pode chegar a R$ 120.370.

