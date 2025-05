VW Tera estreia a partir de R$ 99,9 mil; veja os preços, versões e equipamentos SUV compacto vem equipado com motorização MPI e TSI de até 116 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/05/2025 - 17h29 (Atualizado em 25/05/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SUV compacto estreia a partir de R$ 99 mil com duas opções de motorizações. São quatro versões incluindo a topo Highline Outfit

Depois de ter apresentado o veículo no Carnaval carioca e ter confirmado até a versão especial The Town, a Volkswagen lança o Tera em quatro versões com preço a partir de R$ 99,990, na versão MPI de entrada.

Evento de lançamento em São Paulo

O Tera tem a missão de brigar com a Fiat Pulse e Renault Kardian e tende a ser o carro de maior volume da Volkswagen no Brasil.

Evento de lançamento em São Paulo

Na gama da marca o Tera fica posicionado abaixo do Nivus e T-Cross. O R7-Autos Carros acompanha o lançamento do Tera em São Paulo neste domingo trazendo todos os detalhes do SUV compacto.

‌



SUV compacto estreia a partir de R$ 99 mil com duas opções de motorizações. São quatro versões incluindo a topo Highline Outfit

Produzido em Taubaté, o Volkswagen Tera MPI será equipado com motor 1.0 três cilindros aspirador com câmbio manual de cinco marchas e 84 cv, que também equipa o Polo Track, na configuração mais barata.

Evento de lançamento em São Paulo

Já as outras versões serão equipadas com conjunto 170TSI turbo, opção disponível no Polo, que entrega até 116 cv com transmissão automática de seis velocidades e, também, manual.

‌



O Volkswagen Tera tem medidas próximas dos rivais compactos e mede 4,15 metros de comprimento, 1,96 metro de largura, 1,50 de altura, 2,56 de entre-eixos. O porta-malas tem 350 litros.

Evento de lançamento em São Paulo

O porte do Tera é compacto, apto a disputar espaço entre os SUVs compactos como Pulse, Kardian e Nissan Kicks além de outros modelos como Peugeot 2008, Chevrolet Tracker, Honda HR-V entre outros.

‌



Versões e Preços

Volkswagen Tera MPI - R$ 99.990 - Essa versão de entrada tem motor 1.0 aspirado, rodas com calotas escurecidas, acabamento em plástico, faróis de LED, piloto automático com limitador de velocidade, seis airbags, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, entre outros.

Versão de entrada do Tera

Volkswagen Tera TSI - R$ 116.990 - Essa opção acrescenta rodas de 16 polegadas, aplique no painel em tecido, volante com acabamento multifuncional, transmissão manual, entre outros itens.

Evento de lançamento em São Paulo

Essa é a primeira versão com motor 1.0 TSI de 116cv porém com câmbio manual de cinco velocidades.

Volkswagen/Divulgação

Volkswagen Tera Comfort TSI AT - R$ 126.990 - conta com rodas de 16 polegadas diamantadas, faróis de LED, motor TSI com câmbio automático, acabamento diferenciado dos bancos, central multimídia flutuante Volks Play Connect, acabamento em prata, ar-condicionado digital, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros.

Volkswagen/Divugalção

Volkswagen Tera High - R$ 139.990 - Essa opção ganha rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas, iluminação ambiente, acabamento com material sustentável, ar-condicionado digital Climatronic e painel digital de 10,25 polegadas.

Evento de lançamento em São Paulo

Essa versão tem multimídia Volks Play Connect, que conta com inteligência artificial generativa que vai estar disponível no segundo semestre, carregador de smartphone por indução, controle de cruzeiro adaptativo, chave Kessy, shift paddle, câmera auxiliar de estacionamento, painel de vinil, entre outras.

Marcos Camargo Jr. 03.03.2025

Volkswagen Tera High mais pacote Outfit The Edition - R$ 142.290 - A configuração conta com rodas com acabamento em preto, traz acabamento mesclando claro com escuro, painel digital, multimídia do tipo flutuante, banco com cores claras com costura em azul, com animação click-clack, acabamento exclusivo, badge The Town, entre outros.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.