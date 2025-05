Renegade será o primeiro híbrido da Jeep no Brasil Consagrado SUV compacto irá ganhar sistema híbrido leve parrudo de 48V mantendo o motor T270 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h00 ) twitter

Avarvarii/Reprodução

Depois do anúncio da plataforma híbrida da Stellantis que será feita em Goiana/PE o R7-Autos Carros buscou mais informações sobre os futuros carros eletrificados do grupo. E os investimentos de R$ 13 bilhões no Polo Automotivo Stellantis dará origem a novos produtos mas o Renegade será o primeiro híbrido dessa nova linha.

Avarvarii/Reprodução

A estreia ficará para 2026 quando o Renegade deve híbrido deve vir com um facelift extenso além da nova mecânica híbrida leve de 48V que trará mais eficiência ao motor T270 (1.3 turbo flex de 176cv e 27kgfm de torque) que será mantido.

Coletiva de imprensa realizada hoje em Pernambuco para anunciar novos produtos e nova plataforma

O Renegade nem será o principal produto dessa nova fase eletrificada, posto que será cedido ao Compass com a nova plataforma STLA medium. Até que o Renegade assuma uma nova plataforma, será atualizado para ganhar maior eficiência energética.

Marcos Camargo Jr. 19.05.2025

Outra novidade que é certa são os novos Compass e Commander além da Fiat Toro com motor eletrificado e sistema híbrido leve mais parrudo de 48V.

“Todos os novos modelos terão versões eletrificadas e ainda não sabemos se vamos oferecer ainda versões apenas a combustão”, disse o presidente da Stellantis para a América Latina Emanuele Cappellano. Os executivos também afirmaram que todos os próximos lançamentos terão bases eletrificadas.

