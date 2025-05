Renegade, Compass e Commander serão híbridos a partir de 2026 Após anúncio em Goiana/PE, detalhamos os planos da Stellantis para a fábrica nordestina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h00 ) twitter

A Stellantis confirmou nesta semana que boa parte do seu Portfolio receberá motor híbrido já a partir do próximo ano. Até agora, o grupo que reúne seis marcas e se prepara para lançar a Leapmotor, não havia detalhado os R$ 13 bilhões de investimento em Goiana/PE. Após o anúncio de uma plataforma e uma marca nova, o R7-Autos Carros conversou com executivos sobre as novidades.

Fábrica da Stellantis no Brasil Stellantis/Divulgação

A Stellantis ou a Jeep não confirmam mas é dado como certo o novo Compass usando a plataforma STLA médium, que é o motivo pelo qual o Polo Automotivo receberá um investimento tão alto.

Coletiva de imprensa realizada hoje em Pernambuco para anunciar novos produtos e nova plataforma

Além do novo Compass a “nova marca” em Goiana deve ser o Peugeot 3008. O novo SUV médio usa a base STLA e embora a Peugeot não tenha tanto volume de venda, essa estratégia está alinhada ao fato da marca francesa ser posicionada como com um apelo de tecnologia dentro da Stellantis. Tal qual o Compass, o Peugeot 3008 é híbrido.

Jeep/Divulgação

Outra novidade que é certa são os novos Compass, Renegade e Commander além da Fiat Toro com motor eletrificado e sistema híbrido leve mais parrudo de 48V.

Fastback elétrico? Novo Peugeot 3008 ganha apelo mais esportivo

“Todos os novos modelos terão versões eletrificadas e ainda não sabemos se vamos oferecer ainda versões apenas a combustão”, disse o presidente da Stellantis para a América Latina Emanuele Cappellano.

Stellantis fez anúncios na tarde desta quinta-feira (22) Folha de Pernambuco

Os executivos também afirmaram que todos os próximos lançamentos terão bases eletrificadas. No entanto, um elétrico ainda não está nos planos. Capellano comenta que o custo de produção de um modelo elétrico tem custo de US$ 10 mil a mais do que um similar a combustão ou cerca de R$ 55 mil.

Ao todo serão seis lançamentos dentro dos próximos quatro anos. E a conta fecha de forma exata após o nobre leitor ter visto todo esse artigo. A Stellantis vai mesmo concentrar a linha de eletrificados nos seus produtos mais caros começando com a Fiat Toro e depois na renovação nos SUVs da Jeep e também no novo Compass e Peugeot 3008.

