Saveiro cresce, mas não é capaz de conter a Strada: veja o comparativo das picapes Picapes compactas fazem sucesso com a Fiat na frente. Mas, de fato, é melhor e mais equipada que a Saveiro? Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 )

Strada e Saveiro Marcos Camargo Jr

O relançamento da Saveiro em 2024 foi uma reação da Volkswagen aos bons resultados da Fiat no segmento. A VW deu uma mexida na Saveiro com foco nas versões básicas e ampliou sua produção. Já a Fiat Strada é o veículo mais vendido do país desde 2021 e líder absoluto de um segmento tradicional que mescla modelos de trabalho com versões mistas de câmbio automático que a Saveiro não tem. Mas vamos comparar as picapes tradicionais.

A Volkswagen Saveiro Robust ganhou esse nome em 2016 oferecendo uma alternativa mais simples na linha da pick-up da Volkswgen. Agora renovada ela traz a nova linha 2024 também no modelo de entrada.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

O capô ficou mais alto, o para-choque mais pronunciado não recebe pintura na Robust (só na Trendline), a suspensão está 10mm mais alta e há novas molas de duplo estágio e amortecedores.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

A Robust está disponível nas versões cabine simples e dupla e incorpora controles de tração e estabilidade, indicador de direção no retrovisor, alerta de cinto, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, porta USB para recarga de smartphones e protetor de caçamba.

‌



Preço da Cabine simples que leva 1.027 litros de carga ou 664kg: R$ 108.650 e Cabine dupla por 123,9 mil que leva 638kg ou 645 litros.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

O motor é o MSI 1.6 litro 16V quatro cilindros flex aspirado de 106/116cv e 16kgfm de torque combinado com transmissão de cinco velocidades de engates rápidos e precisos.

‌



Em dados de desempenho a aceleração de 0-100km/h é feita em 9,9s e velocidade máxima de 181km/h além da autonomia de 710km com tanque de 55 litros. Neste caso, ponto para o bom desempenho da Saveiro mesmo com motor e base mais antigos.

Fiat Strada Endurance

‌



A Strada Endurance é a equivalente da Robust com cabine simples que a Fiat chama de “cabine plus” com visual que estreou em 2020.

Strada Endurance Cabine Plus, modelo de entrada com motor 1.4 Fire EVO de 88cv Volkswagen/Divulgação

Igualmente simples, a Strada feita para o trabalho tem para-choques na cor preta e vem com ar condicionado, dois airbags, freios ABS com EBD, direção elétrica (não mais hidráulica), controle de tração e estabilidade e novo volante com regulagem de altura. Preço: R$ 111,9 mil.

Interior da Fiat Strada Endurance (volante multifuncional e multimídia são opcionais)

A Endurance cabine Plus trocou o motor 1.4 Fire pelo motor 1.3 Firefly de 107cv com torque de 13,7kgfm com etanol e 13,2 kgfm com gasolina. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 11,6 segundos e a velocidade máxima é de 171 km/h. A capacidade da caçamba é de 1.354 litros com 650kg. Embora com maior volume de carga, a Strada é mais lenta e não viaja tão rápido quanto a rival.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Conclusão

A Saveiro chega renovada, mas com uma mudança sutil de conteúdo. Sua geração é bem antiga, de 2008, e embora bem equipada, mais barata e com melhor desempenho que a rival, perde na capacidade de carga e itens já antiquados como direção hidráulica e pelo fato de não trazer controle de tração e estabilidade de série.

Ambas Pickups tem dois airbags e freios ABS de série que são itens obrigatórios, mas só a Saveiro tem freio a disco nas quatro rodas.

Volkswagen Saveiro Robust Volkswagen/Divulgação

Na prática, quem espera por um veículo mais moderno e com maior capacidade de carga em volume terá a Fiat Strada como melhor pick-up. Ela leva maior volume, traz controle de tração e estabilidade de série e direção elétrica.

Strada e Saveiro em comparativo com dados técnicos, capacidade de carga e preços VW e Fiat Divulgação

O custo é equivalente, sendo a Strada até mais cara na tabela. Porém, a Fiat sempre dá generosos descontos para vendas diretas, o que posiciona a Strada como um veículo sempre disponível nas concessionárias.

Nova Strada teve capacidade ampliada da caçamba e continua como a maior da categoria

Em julho de 2025 vendeu quase 13 mil unidades enquanto a Saveiro vendeu metade disso. Ainda que a Volkswagen tenha elevado a produção da Saveiro, esta não foi páreo para a conter a Strada até hoje.

