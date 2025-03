Serasa fará negociação de dívidas em feirão de veículos neste domingo Serasa promove negociação de dívidas incluindo financiamento automotivo nos feirões AutoShow neste domingo 23/03 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

AutoShow/Reprodução

A Serasa fará um evento de negociação de dúvidas neste domingo dia 23 de março em São Paulo e Santo André no ABC. A empresa promete condições especiais de desconto e parcelamento neste domingo das 7h às 13h, onde especialistas da Serasa estarão nas feiras do Expo Center Norte e no Shopping ABC para atender interessados em quitar seus débitos. Poderão ser negociadas dívidas automotivas como parcelas em atraso por exemplo mas também contas de consumo e outras dívidas.

AutoShow/Reprodução

A parceria inédita entre o AutoShow aproxima os clientes da Serasa. “A regularização financeira pode abrir portas para sonhos e conquistas, como a compra do carro próprio”, diz Aline Maciel, gerente da Serasa.

AutoShow/Reprodução

O público das duas exposições poderá negociar as dívidas com das 1.456 empresas parceiras de diversos segmentos, como financiamento automotivo, bancos, varejistas, telecomunicações, serviços e concessionárias de contas básicas de água e luz. O evento tem acesso gratuito ao público em geral tanto em São Paulo quanto em Santo André e é um ponto tradicional de compra e venda de veículos nas duas cidades.

‌



AutoShow/Reprodução

Principais benefícios para negociar:

‌



* Descontos de até 99%.

* Débitos pagos com Pix permitem a baixa da negativação instantânea e atualização da pontuação de crédito (Serasa Score) em tempo real.

‌



* Parcelamento em até 72 vezes.

* Consumidor pode reunir todos os boletos num só pagamento.

* Oportunidade de negociar com 1.456 empresas.

* Contas atrasadas de água e luz podem ser pagas de forma parcelada por telefone.

Serviço: Feirão AutoShow

Data e horário: 23/03 (domingo) – das 7h às 13h

Endereços:

* AutoShow Expo Center Norte - Miguel Mentem,461 - Portão 17, São Paulo - São Paulo (SP)

* AutoShow Shopping ABC - Av. Pereira Barreto, 42 - PISO G4 - Vila Gilda, Santo André - São Paulo (SP)

FUSCAS ANTIGOS (originais e modificados) no Feirão AUTO SHOW no Center Norte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.