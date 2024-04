Shell quer fechar 1000 postos de combustíveis e investir em elétricos até 2025

Alto contraste

Em São Paulo a Raizen já iniciou a oferta de pontos de carga para veículos elétricos

A Shell é uma das empresas que está atenta à transição de combustíveis em todo o mundo. No entanto, ela permanece como a segunda maior vendedora de combustíveis fósseis, especialmente através de seus mais de 46.000 postos de serviço ao redor do mundo.

Esta semana, a Shell anunciou sua intenção de começar a fechar alguns desses postos de serviço. E a razão? Investir em pontos de carga para carros elétricos.

É verdade que o anúncio de encerramento de 1.000 postos representa um volume ínfimo, apenas 3% do total de postos da Shell. No entanto, a empresa afirmou que irá construir a mesma quantidade de postos de recarga para veículos elétricos. Essa medida pegou o mercado de surpresa, já que as vendas de carros elétricos, embora em alta, não estão seguindo o ritmo esperado pelas montadoras.

Só neste ano a Shell terá 500 novos pontos de carga

"Estamos aprimorando nossa rede de revendas ao expandir a infraestrutura de recarga para veículos elétricos e oferecer conveniências adicionais nesses locais para atender às necessidades dos consumidores", afirmou o documento Estratégia de Transição de Energia divulgado nesta semana.

Só em pontos de carga para elétricos a Shell tem 54.000 unidades

Apenas neste ano, a Shell planeja instalar 500 novos pontos de carga para veículos elétricos, embora não tenha especificado suas localizações. Enquanto isso, em São Paulo, a Raízen já começou a oferecer pontos de carga para veículos elétricos. A Shell já possui 54.000 unidades de pontos de carga para veículos elétricos e espera aumentar esse número para 70.000 até o final do próximo ano e para 200.000 até 2030.