Stellantis inaugura centro de testes para futuros híbridos e elétricos Centro de testes de colisão do hemisfério sul está localizado no Polo Automotivo de Betim (MG) Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h00 )

Safety Center Stellantis/Divulgação

Antonio Filosa foi escolhido recentemente como CEO global da Stellantis. E na sua primeira visita ao Brasil investido do cargo, o executivo inaugurou o Safety Center dedicada a realizar testes de colisão em veículos híbridos e elétricos.

Safety Center Stellantis/Divulgação

No Safety Center, uma equipe especializada com mais de 50 engenheiros conduz os protocolos de avaliação. Os testes de colisão para veículos híbridos e elétricos seguem procedimentos similares aos aplicados em veículos a combustão, mas com foco em aspectos críticos relacionados às baterias e sistemas elétricos.

Safety Center Stellantis/Divulgação

Antes da realização dos testes de impacto, é feita uma inspeção completa das baterias, com análises visuais, testes elétricos e verificação de isolamento. Durante os ensaios, tecnologias monitoram sinais de curto-circuito, fuga térmica e risco de incêndio, garantindo controle total do processo.

Safety Center Stellantis/Divulgação

Após a colisão, a área é isolada e equipes técnicas, junto à brigada de incêndio, seguem diretrizes especiais para veículos de alta voltagem. São realizadas inspeções visuais e medições com equipamentos não invasivos para verificar a integridade do compartimento da bateria, enquanto a temperatura e possíveis gases liberados são monitorados continuamente.

Safety Center Stellantis/Divulgação

Qualquer sinal de instabilidade aciona automaticamente sistemas de contenção e supressão de incêndio, garantindo a segurança da equipe e a validade dos dados coletados.Os modelos seguem, então, para uma Zona de segurança, onde são monitorados por pelo menos 24 horas, utilizando câmeras térmicas e registradores de temperatura conectados a sistemas online.

Safety Center Stellantis/Divulgação

Esses dados ficam acessíveis ao Corpo de Bombeiros e à equipe do Safety Center, garantindo resposta rápida em caso de qualquer irregularidade.Caso seja detectado risco de incêndio ou falha no isolamento elétrico, o protocolo prevê o resfriamento do veículo com água, por meio de um tanque de imersão, desenvolvido especificamente para conter emergências envolvendo baterias de alta voltagem.

