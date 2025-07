Stellantis oferece Leapmotor T03 por R$ 151 via assinatura Compacto custa pouco custa € 18,9 mil, cerca de R$ 123 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h14 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

A Leapmotor, marca de carros eletrificados do grupo Stellantis, anunciou condições especiais de assinatura e financiamento do subcompacto T03. De olho no mercado de carros eletrificados, ainda que a montagem do carro esteja encerrada na Polonia desde março, há preços bem convidativos para assinatura ou financiamento.

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

Na Polônia a locação mensal custa a partir de R$ 151 para pequenas empresas e frotistas ou R$ 289 para clientes particulares.

Há um plano de financiamento do Leapmotor T03 com entrada de R$ 38 mil e 33 parcelas reduzidas. O carro custa € 18,9 mil, cerca de R$ 123 mil. Vale lembrar que a renda na Polônia equivale a R$ 8,6 mil por mês, sendo até 4 vezes maior que a renda mensal de um paulistano, por exemplo.

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

O Leapmotor T03 tem 3,62m de comprimento e 2,40m de entre eixos, motor de 95cv e 36kwh de bateria que rende 250km de autonomia em um carro leve e compacto.

‌



LEAPMOTOR: veja os carros da marca na China!

