Para elevar conceito, Leapmotor desiste do T03 no Brasil Subcompacto esta fora dos planos mas poderia ser um concorrente para o Kwid e-Tech e Dolphin Mini Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h00 )

A Leapmotor que está apresentando várias novidades já vistas ao vivo pelo R7-Autos Carros no Salão de Shangai, anunciou que não venderá mais o T03 no mercado brasileiro. O subcompacto seria um concorrente para o Renault Kwid e BYD Dolphin Mini mas foi descartado pela marca.

De porte compacto, o T03 destoa dos demais modelos atuais da marca como C10, C16, B01 e B10 que estão no estande do Salão de Shangai.

Nas dimensões o Leapmotor T03 tem 3,62 metros de comprimento e 2,40 m de entre-eixos. O motor elétrico tem 95 cv de potência e 16 kgfm de torque. Suas baterias de íons de lítio, do tipo LFP (ferro-lítio-fosfato) tem 37,3 kWh para até 395km no ciclo WLTP.

O Leapmotor T03 também não é um sucesso de vendas na China. Em 2023 teve seu melhor índice de vendas com 61,9 mil unidades comercializadas. Ano passado as vendas caíram para 38,4 mil unidades.

Além disso, a Stellantis suspendeu a produção do T03 em Tychi na Polônia apenas 6 meses após o início do processo de montagem.

LEAPMOTOR: veja os carros que a marca não deve trazer ao Brasil. VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros LEAPMOTOR: veja os carros que a marca não deve trazer ao Brasil. O sedã C01, o T03 e C16 são alguns desses produtos. . Visitei uma concessionária da marca em Huangzhou na China e vi de perto cada um deles. #leapmotor #electriccar ♬ som original - marcoscamargo_carros

