Leapmotor confirma carro elétrico com alcance extendido no Brasil Tecnologia da marca da Stellantis estreia no C10 ainda este ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h00 )

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

A Leapmotor chega ao Brasil ainda neste semestre com o SUV C10 e agora a marca da Stellantis confirma que além da versão 100% elétrica irá vender aqui a motorização “REEV” que significa elétrico com extensão de autonomia usando um motor gerador a gasolina.

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

Com a tecnologia REEV o motor a combustão funciona como um gerador para o sistema elétrico e suas baterias sem tracionar o carro. Com isso a autonomia de um veículo como o C10 fica perto dos 1.000km.

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

O C10 é um SUV médio com 4,84m de comprimento, 1,90m de largura e 1,68m de altura dom entre eixos de 2,85m. Tem linhas de estilo suaves com dianteira de grade fechada e faróis integrados assim como na traseira.

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

O SUV médio da Leapmotor tem motor elétrico de 218cv com 32kgfm de torque e cerca de 420km de autonomia com bateria de 69kwh. O Leapmotor tem sistema de recarga rápida com entrada de 65 kW de potência e leva 18 minutos para recuperar 50% da energia.

O Leapmotor C10 REEV na China tem os mesmos 218cv porém com bateria de 28kwh que rende 145km no modo elétrico mas percorre 974km com um tanque segundo os testes no ciclo chinês.

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

Além do C10, a Leapmotor vai ampliar o portfólio com o SUV compacto B10 que está disponível na China com 177cv (132kw) ou 214cv (160kw). O modelo elétrico tem baterias de 56kwh suficiencientes para uma autonomia de 510km no ciclo chinês CLTC. A versão REEV do B10 funciona da mesma forma que no C10.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

A Leapmotor prepara sua ofensiva de modelos eletrificados com 34 concessionárias no Brasil em um primeiro momento e a promessa de lançar até quatro produtos nos próximos dois anos.

