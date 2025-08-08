SUV da Jetour supera Jaecoo 7 e Tiggo 8 e pode rodar 1.700km Marca está de “malas prontas” para o Brasil com novos produtos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h00 ) twitter

Jetour Shanhai L7 Plu Jetour/Divulgação

A Jetour é a próxima marca a chegar ao Brasil para compor o lineup da Chery International que já tem Omoda Jaecoo e também a própria Chery em parceria com a Caoa. Enquanto avança com a contratação de equipe e se prepara para iniciar as operações no Brasil, a Jetour lançou seu novo modelo híbrido plug-in com motorização mais eficiente: o Shanhai L7 Plus. Pelos dados divulgados pela Jetour o novo produto supera o Jaecoo 7 em autonomia (1.200km).

Jetour Shanhai L7 Plu Jetour/Divulgação

O Jetour Shanhai L7 Plus terá pré-venda iniciada em 18 de agosto no mercado chinês, com preços estimados abaixo de 200.000 yuans, cerca de R$ 150 mil em conversão direta. Mas o que ele traz? Autonomia para rodar 1.700km apenas com uma carga e um tanque dr gasolina.

Dimensões

‌



De porte médio-grande, o Jetour Shanhai L7 Plus é um pouco maior que o Tiggo 8 mede 4,81m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,70 m de altura, com entre-eixos de 2,82 m, configurado para sete lugares. O design do Shanhai destaca o conjunto óptico full LED vertical, presente tanto nos faróis quanto nas lanternas, rodas de 19 ou 20 polegadas e teto solar panorâmico. Elementos como os faróis em formato de “J” e lanternas traseiras em “T” fazem alusão ao nome da marca que é especializada em SUvs.

‌



Jetour Shanhai L7 Plu Jetour/Divulgação

Interior tecnológico

‌



No interior, o Shanhai L7 Plus traz painel de instrumentos digital de 10 polegadas e central multimídia de 15,6 polegadas, acabamento em couro com costuras aparentes, iluminação ambiente em LED configurável e atenção aos materiais de toque macio. Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos e climatização, enquanto o acesso à terceira fileira é facilitado pelo rebatimento prático dos assentos intermediários. A estrutura do veículo conta com sistemas de segurança ativa e passiva, reforçando a proposta de oferecer conforto aliado à proteção.

Jetour Shanhai L7 Plu Jetour/Divulgação

Motor do Shanhai L7 Plus

O conjunto mecânico do Shanhai adota a tecnologia híbrida plug-in DHT, formada por um motor 1.5 turbo a gasolina de 154 cv e um sistema elétrico que, em conjunto, entregam 355 cv e 53,8 kgfm. A bateria de 32 kWh garante autonomia de até 167 km no modo elétrico, enquanto o alcance total combinado, segundo o ciclo chinês CLTC, chega a 1.700 km.

Jetour Shanhai L7 Plu Jetour/Divulgação

Para efeito de comparação é possível sair de São Paulo até Foz do Iguaçu e ainda chegar com 500km de autonomia ou deixar a capital paulista e ir rumo à Salvador com apenas um tanque e uma carga a bordo do novo SUV.

