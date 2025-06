SUV de luxo: BMW XM passa a ter só duas versões com até 585cv Marca reduz opções do SUV esportivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BMW XM BMW/Divulgação

Tradicional na linha BMW, o SUV XM agora tem apenas dois modelos. A primeira é a Label, com motorização híbrida e motor V8, e o 50e, equipado com motor de seis cilindros também híbrido. Segundo a marca, a alteração busca concentrar a oferta em propostas mais distintas dentro do segmento de SUVs, mas que também pode ser reflexo do baixo número de vendas do modelo, que vendeu apenas 7.813 unidades em todo o mundo em 2024.

BMW XM BMW/Divulgação

O XM Label combina um motor V8 4.4 biturbo de 585 cv com um motor elétrico de 197 cv, integrado à transmissão automática de oito marchas. Juntos, os dois motores fornecem uma potência combinada de 748 cv e 102 kgfm de torque. De acordo com a BMW, o 0 a 100 km/h é feito em 3,8 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h, que pode chegar a 290 km/h com o pacote opcional M Driver’s Package.

BMW XM BMW/Divulgação

Já o XM 50e possui um motor de seis cilindros em linha de 3.0 litros, também combinado com um motor elétrico na transmissão de oito velocidades. Nessa versão, a potência combinada é de 476 cv, enquanto o torque é de 71,4 kgfm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,1 segundos, e o modelo pode rodar até 82 km no modo elétrico no ciclo WLTP.

BMW XM BMW/Divulgação

Também, foram introduzidas novidades na parte de personalização do SUV, como a nova cor metálica Frozen Tanzanite Blue e opção da grade frontal em preto brilhante. Além disso, as rodas de liga leve de 22 polegadas passam a ser de série, com a opção de rodas de 23 polegadas no estilo “1096 M”, em preto. No interior, o XM passa a ter novos acabamentos em couro no programa “Individual”, com opções em azul, marrom e preto.

‌



BMW XM BMW/Divulgação

Na Alemanha, o XM Label parte de € 183.400 (R$ 1.170.000 em conversão direta), enquanto o XM 50e começa em €133.800 (R$ 856.000 em conversão direta). Não há previsão de comercialização do modelo no mercado brasileiro.

NOVA BMW X3: SUV mais vendido do mundo ESTREIA NOVA GERAÇÃO NO BRASIL. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.