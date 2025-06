SUV elétrico que a Toyota não vende no Brasil faz sucesso na China Bz3X tem plataforma compartilhada com o GAC Aion V e vendeu mais de 4.000 unidades em um mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h00 ) twitter

A Toyota vem mudando seu posicionamento quando o assunto é carro elétrico China. Lançado há pouco tempo, o SUV bz3X vem fazendo sucesso como a marca nunca havia visto em sua história recente. O bZ3X vendeu nada menos que 4.344 unidades em um mês na China, o que indica a boa aceitação da linha elétrica por lá.

Só na pré venda anunciada em abril a Toyota já reservou 12 mil unidades e agora no primeiro mês cheio de vendas os números são bem animadores.

O Toyota bZ3X é um SUV médio com motor elétrico desenvolvido pela GAC, que acaba de estrear no Brasil.

O Toyota bZ3X tem porte médio com 4.645mm de comprimento, 1.885mm de largura e 1.625 mm de altura, equipado com motor elétrico e baterias de 50,03 kWh com 430km e 67,92 kWh, com autonomia estimada em 610km.

O SUV da Toyota tem plataforma compartilhada com o Aion V que é um dos lançamentos da GAC no Brasil.

Por dentro traz recursos de tecnologia e pacote LiDAR, tela de 12,3 polegadas e painel digital de 8,8 polegadas além de espaço modular como o Aion V. Na China o Toyota BZ3X tem preços na faixa dos 109 mil yuan, cerca de R$ 80 mil.

