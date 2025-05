SUV por menos de R$ 90 mil? Nissan Kicks Play tem condição especial para PCD Versões “Play” tem condição especial até o começo de junho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nissan/Divulgação Nissan/Divulgação

Prestes a receber a nova geração do Kicks, a Nissan já definiu a estratégia de continuidade do modelo “antigo” na rede de concessionários. O Kicks Play está à venda em condições especiais para clientes PCD com preço inicial de R$ 89,9 mil. Além disso, a versão Active Plus tem financiamento com taxa zero com entrada de 70% e saldo restante em 18 parcelas. A promoção é válida até o dia 3 de junho.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

O Nissan Kicks Sense terá desconto de 10%, visto que será vendido com preço de R$ 108.490, valor já considerando o bônus que a marca oferece, assim como a isenção do Imposto sobre Produto Industrializado - IPI. Por sua vez a configuração topo de linha Advance Plus tem desconto de 11%, sendo negociada por R$ 122.590.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

O Nissan Kicks Play vem equipado com o consagrado motor 1.6 litro aspirado, que entrega até 113 cv com 15,3 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis posições.

Nissan/Divulgação

A versão mais barata Activ Plus vem equipada com seis airbags, controle de cruzeiro, regulagem elétrica dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura, lanternas de LED, vidros elétricos, assistente de monitoramento da pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, entre outros. Além dos equipamentos da versão de entrada, a opção Sense acrescenta rodas de 17 polegadas, multimídia com tela de 7 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, rack de teto, entre outros.Já a configuração topo de gama traz multimídia de 8 polegadas, painel parcialmente digital de 7 polegadas, bancos de couro, chave presencial, entre outros. Além disso, essa opção conta com alerta de colisão frontal e assistente de frenagem.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.