Nissan inicia produção da nova geração do Kicks no RJ Nova geração terá motor 1.0 turbo de até 125 cv no mercado nacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/04/2025 - 16h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h05 )

A Nissan iniciou hoje a produção em série da nova geração do Kicks em Resende. Para o novo modelo ser produzido, a montadora fez um investimento de R$ 2,8 bilhões na unidade de Resende (RJ) e irá manter a produção da antiga geração (lançada em 2016 por aqui) por enquanto. No entanto, esse ainda não foi um lançamento do carro que deve estrear nas concessionárias em junho.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Além do novo Kicks e da versão antiga, a planta localizada em Resende também irá fazer um novo SUV médio mas os detalhes ainda não foram divulgados.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Mudanças visuais

Além de uma nova plataforma o novo Nissan Kicks 2026 tem uma nova identidade visual. O SUV compacto tem uma grade dianteira escurecida dividida em quatro filetes que se conectam com as luzes de rodagem diurna. Já os faróis principais têm formato mais estreito. As rodas contam com um design mais fechado, visando eficiência aerodinâmica.

‌



Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Na parte traseira, o para-choque tem formato elevado, enquanto a tampa do compartimento de bagagens termina em um bico, remetendo a sedãs. As lanternas estão posicionadas verticalmente e têm formato de “L” invertido.

Nova geração estreia ainda no primeiro semestre fabricada em Resende/RJ

O novo Kicks deve ter 4,37 metros de comprimento, 6 centímetros a mais que o modelo atual. A distância entre os eixos é de 2,66 metros, a largura chega a 1,80 metro e a altura, a 1,63 metro.

‌



Nova geração estreia ainda no primeiro semestre fabricada em Resende/RJ

Interior atualizado

‌



Internamente, o modelo passa a contar com um novo tipo de volante, materiais renovados nos bancos e duas grandes telas, uma destinada ao painel de instrumentos e outra à central de entretenimento com integração a celulares. No entanto, a fabricante ainda não especificou os tamanhos das telas, que no México e nos EUA chegam a 24,6 polegadas.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Plataforma e conjunto mecânico

O novo Nissan Kicks é construído sobre a base CMF-B e deverá ser equipado com o motor 1.0 turbo de até 125 cv e torque de 22 kgfm, também usado no Renault Kardian.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Além disso, o SUV é da mesma geração fabricada no México e vendida no mercado norte-americano, onde é oferecido com propulsor 2.0 aspirado. No Brasil, a versão inicial será equipada com o motor 1.0 turbo sem sistema híbrido, embora a eletrificação esteja prevista para uma fase futura, conforme informou a fabricante na coletiva de imprensa na coletiva de imprensa do início da produção.

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

Produção e próximos lançamentos

Nova geração estreia ainda no primeiro semestre fabricada em Resende/RJ

A nova geração será montada junto com o Kicks Play, da linha anterior. De acordo com a Nissan, a linha de montagem em Resende pode fabricar até 32 unidades por hora por turno, embora não tenha revelado a capacidade total da planta.

Além disso, a empresa já planeja fabricar um segundo SUV no Brasil, também na unidade fluminense. Ainda não há previsão oficial para o lançamento, mas o modelo será destinado tanto ao mercado brasileiro quanto à exportação para países da América Latina. Por enquanto os preços e versões do novo Nissan Kicks não foram revelados.

