Suzuki apresenta Jimny com 4 portas no Japão Versão "Nomad" tem entre-eixos mais longo e mantém motor 1.5 aspirado Autos Carros|Marcos Camargo Jr 03/02/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h03 )

Suzuki/Divulgação

A Suzuki apresentou no último final de semana o Jimny com quatro portas, que na verdade a marca prefere chamar de cinco portas e com a nomenclatura “Nomad”. Com entre eixos alongados, o Jimny tem 3,89 m de comprimento frente aos 2,45 m de comprimento do Jimny atual.

Suzuki/Divulgação

O motor será o mesmo 1.5 aspirado de 105cv combinado com câmbio automático de quatro velocidades e tração 4X4.

Suzuki/Divulgação

Mantendo o perfil de linhas verticais com capô e teto retilíneos, o visual off road da nova versão foi mantida. Mas ainda faltam muitas informações sobre a parte interna, se a motorização muda ou os itens de série.

Suzuki/Divulgação

O Jimny é uma das apostas da marca japonesa com foco na Ásia e também na Índia onde os Suzuki são muito bem aceitos como os modelos Maruti, Ertiga, RAize e Fronx.

