Tata lança caminhão elétrico popular na Índia Ace Pro EV roda 155 km para atender entregas nas cidades e nova opção híbrida também estará disponível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/01/2025 - 15h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h18 )

A Tata acaba de anunciar que a linha Ace Pro, de caminhões compactos, vendida com sucesso na Índia, também terá uma versão elétrica chamada “Ace Pro EV”. Com a novidade a Tata deve ampliar seu alcance de vendas, especialmente nas áreas urbanas onde esse veículo tem grande demanda para fazer entregas.

Apesar das semelhanças visuais notáveis com o Ace Zip, a Tata afirma que o Ace Pro EV é construído sobre uma nova arquitetura modular. O motor elétrico único gera 10kgfm de torque (a potência máxima não foi informada), permitindo uma capacidade máxima de carga de 750 kg. Além disso, a bateria de 14,4 kWh oferece uma autonomia superior a 155 km entre as recargas, com a ajuda do sistema de frenagem regenerativa.

Para aqueles que buscam um LCV compacto capaz de percorrer distâncias mais longas, a Tata também lançou a versão Bi-Fuel do Ace Pro. Este modelo é equipado com um motor de dois cilindros com apenas 694cc que funciona com gás natural comprimido e gasolina, oferecendo um alcance combinado de 280 km entre os reabastecimentos. A potência do motor a combustão é limitada a 26 cv e 5kgfm de torque, um aumento significativo em relação aos 11 cv do motor a gasolina de 611 cc do Tata Ace Zip.

A Tata ainda não anunciou a data de lançamento nem os preços do Ace Pro EV e Ace Pro Bi-Fuel, mas já está aceitando reservas de interessados na Índia. O lançamento das versões elétricas será feito nas próximas semanas.

