Testamos o Audi Q5 híbrido plugin que promete até 35km/l 

Alto contraste

A+

A-

Segundo a fabricante, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 5,3 segundos Segundo a fabricante, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 5,3 segundos (Marcos Camargo Jr. 21/03/2024)

A Audi lançou o novo Q5 em sua variante híbrida plug-in (PHEV) em outubro de 2022. Desde então, passaram-se mais de 2,5 anos com esse produto bem aceito, resultando em melhorias significativas tanto em performance quanto em economia de combustível.

Embora não seja uma inovação radical em um SUV com uma plataforma antiga, esta versão consegue alcançar um consumo de até 35 km por litro. O R7 testou a variante Sportback Performance Black, com preço de R$ 462 mil.

AUDI Q5 Sportback HÍBRIDO PLUG-in faz até 35km/l - preço, motor e avaliação completa. Veja o vídeo!

A Audi está direcionando seu foco para os carros híbridos plug-in, que podem ser recarregados na tomada. Embora seus veículos elétricos tenham obtido boa aceitação na Europa, com sucessos recentes como o Audi E-Tron GT e a linha E-Tron SUV, além do futuro lançamento do Q6, a marca alemã tem observado um considerável aumento nas vendas de carros híbridos.

(Marcos Camargo Jr. 21/03/2024)

Isso ocorre porque eles combinam a potência de um motor a combustão bem conhecido com uma assistência elétrica eficiente. No caso do Q5, isso se traduz em um aumento de 143cv de potência, sem mencionar o aumento no torque com economia de combustível.

O Q5 híbrido combina o motor 2.0 TFSI de 252 cv e 37kgfm de torque com um propulsor elétrico adicional de 143 cv e 35kgfm de torque. Juntos, eles entregam impressionantes 367 cv e um torque máximo de 50kgfm.

Consumo ao longo do teste de 500km para essa reportagem ficou em cerca de 18km/l Consumo ao longo do teste de 500km para essa reportagem ficou em cerca de 18km/l (Marcos Camargo Jr. 21/03/2024)

Com uma bateria elétrica de 143 kg, é possível recarregar o veículo em uma tomada doméstica de 1,8 kW (8 Ah) ou em uma tomada industrial de 7,2 kW (32 Ah). Durante o teste de 500 km para esta reportagem, o consumo ficou em cerca de 18 km/l. No entanto, na cidade, a promessa é de uma economia de até 35 km/l.

(Marcos Camargo Jr. 21/03/2024)

No Audi Q5 2024, a transmissão é S tronic de sete velocidades e a tração é integral Quattro Ultra, uma segunda geração do recurso que transfere até 50% da força para o eixo traseiro com auxílio eletrônico.

Segundo a fabricante, é possível acelerar de zero a 100 km/h em apenas 5,3 segundos e atingir uma velocidade máxima de até 240 km/h. Apenas com o motor elétrico, o Q5 híbrido pode alcançar uma velocidade máxima de 135 km/h e percorrer até 62 km no modo elétrico.

Modelo traz painel Audi Virtual Cockpit, com resolução full HD de 12,3 polegadas Modelo traz painel Audi Virtual Cockpit, com resolução full HD de 12,3 polegadas (Marcos Camargo Jr. 21/03/2024)

Teste na prática

O Audi Q5 mantém os padrões de excelência característicos dos carros da marca germânica. É sóbrio, bem acabado e bem equipado. Apesar de ser um híbrido moderno, o Audi Q5 não nega sua idade. Continua oferecendo tudo o que os clientes mais exigentes podem desejar.

Ele possui controle de cruzeiro adaptativo, alertas ativos de frenagem e de mudança de faixa, um sistema multimídia com conexões sem fio através do sistema Audi MMI e um painel Audi Virtual Cockpit com resolução full HD de 12,3 polegadas. No entanto, sua conexão frontal é apenas por cabo USB, deixando o USB-C para o console.

Versão Sportback Performance Black custa R$ 462 mil Versão Sportback Performance Black custa R$ 462 mil (Marcos Camargo Jr. 21/03/2024)

A ergonomia para dirigir continua invejável, porém, para acomodar três passageiros adultos no banco traseiro, o elevado túnel central pode ser um obstáculo. O porta-malas, com capacidade de 455 litros, é ideal. É possível conduzir o Audi Q5 também no modo puramente elétrico (EV Mode).

Nesse caso, o motor a combustão fica desligado, mas a autonomia é reduzida para no máximo 50 km. A abordagem ideal é dirigir com o sistema híbrido ativo de forma automática. Assim, o carro alcança uma boa economia, especialmente em situações de trânsito intenso nas grandes cidades. Quando na estrada, os impressionantes 367 cv combinados não irão decepcionar.

NOVO AUDI Q5 híbrido 2023: faz 18km/l e custa R$ 460 mil. Veja o vídeo!

O único ponto negativo é o preço elevado, mesmo para um produto de uma geração mais antiga. No entanto, o Q5 continua sendo uma escolha de destaque, especialmente para aqueles que buscam esportividade e eficiência em um único produto. O próximo passo será atualizar o Q5 com um motor elétrico mais potente e uma bateria de maior autonomia. Ao que parece, os consumidores aguardam ansiosamente por essa evolução.