Teste: 300 km com a nova S10 High Country; veja como foi

A Chevrolet já tinha apresentado a nova S10 na Expo Londrina, mas o R7 Autos Carros ainda não tinha andado com a picape em um percurso longo. Pois bem, desta vez andamos mais de 300 percorrendo as estradas de Brasília e de Goiás, saindo da capital do país até a cidade goiana Pirenópolis. Com esse percurso extenso e até com estradas sem asfaltos foi possível testá-la na versão topo de linha High Country em todos os tipos de terrenos, o que deu para perceber que a picape tem bons equipamentos, anda bem, e a utilitária ficou renovada com o que mais lhe faltava que eram itens que as rivais já oferecem.

Equipamentos

Essa versão, que é vendida por R$ 302.900, é a topo de linha. Por isso, traz alguns acabamentos exclusivos, que não estão em outras configurações como alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, interior com acabamento exclusivo, para-choques personalizados, santoantonio integral, logomarca da versão e rodas exclusivas. Claro, se quiser saber tudo sobre os preços e equipamentos das outras configurações, o R7 Autos Carros traz uma matéria completa sobre a nova Chevrolet S10.

Além disso, a nova Chevrolet S10 vem equipada com novo painel de instrumentos de 8 polegadas com grafismo moderno de fácil visualização. Também há ainda uma multimídia de 11 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Inclusive, a central é de fácil manuseio e até lembra um smartphone, uma vez que é bem capacitiva e veloz na conectividade com celular.

Embora tenha um bom número de equipamentos, o acabamento da nova Chevrolet S10 ainda recorre ao plástico em excesso, uma vez que há plástico duro por todos os lugares. Mesmo bem encaixados, ainda não é cedo para dizer se eles farão muito barulho no futuro. Outro ponto de atencão é o espaço, sendo ideal viajar apenas com dois adultos no banco traseiro, pois há um túnel central, que irá atrapalhar a vida de quem senta no meio. Mas há duas saidas USB, sendo uma do tipo C e uma convencional. Também tem duas na frente e carregador por indução.

Motorização

A nova Chevrolet S10 vem equipada com motor Duramax 2.8 litros diesel, que foi calibrado para entregar 207 cv e 52 kgfm de torque. A transmissão deixou de ser de seis posições e passou a ter oito marchas.

Na estrada

Andar com a nova Chevrolet S10 pelas estradas de Goiás e Brasília é estar no local correto, onde certamente inúmeras unidades vendidas, muito pela força do agronegócio.

Ainda antes de pegas a rodovia, foi possível sentir como a S10 anda no trânsito de uma grande cidade como Brasília. Neste ponto, foi possível perceber que há um pequeno delay na retomada da picape, que vai deslanchando aos poucos com mais velocidade. Já na saída o torque de 52 kgdm cumpre o papel de puxar bem a picape. Por sua vez, os 207 cv confere potência para chegar em altas velocidades sem sufoco.

O zero a 100 km/h agora pode ser feito em 9,4 segundos e o consumo de diesel fica na casa dos 9,5 km/l na cidade e 11,4 km/l na estrada.

Já no trecho off-road, foi possível sentir que a picape tem uma suspensão macia e robusta. Só fique atento para o seletor de marcha que fica um pouco escondido do lado esquerda do painel. Embora não seja elétrica, a picape tem um bom silêncio a bordo, gerando conforto para os passageiros. Em trechos alagados a nova Chevrolet S10 passou sem sufoco, bem como em trechos fora de estrada de terra batida.





