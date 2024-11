Volkswagen Nivus 2025: preços, versões e descontos PCD Veja como ficam os conteúdos das duas versões e o novo pacote Outfit Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/10/2024 - 18h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024 Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

A Volkswagen lançou há alguns dias o renovado Nivus 2025. O SUV compacto da marca manteve as mesmas linhas, motorização e ganhou novos conteúdos. Veja abaixo os preços e versões do Nivus 2025:

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024 Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

Entre as novidades para a linha 2025 estão o pacote ADAS opcional (com detector de ponto cego, assistente de estacionamento, alerta e manutenção do carro na faixa e controle de Cruzeiro adaptativo que a marca chama de “Travel Assist”) além do sistema de chave presencial “Kessy” e ar condicionado digital Climatronic que já era oferecido no T-Cross.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024 Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

A multimídia Volksplay agora ganha o nome “Connect” e traz uma nova interface renovada. Há novos serviços como rastreador, comandos à distância, modo manobrista, alarme perimétrico entre outros serviços que no entanto são cobrados à parte.

‌



Motor do Nivus 2025

A mecânica não muda: o motor 200TSI três cilindros turbo com injeção direta segue com 116/128cv e 20,4kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades.

‌



Volkswagen/Divulgação

A versão GTS deverá estrear a motorização 250TSI 1.4 de 150cv e 25,5kgfm de torque que até então não estava disponível no Nivus. No entanto essa versão será lançada só em 2025 ainda sem uma data precisa.

‌



Dimensões do Nivus

O Nivus 2025 mantém as mesmas dimensões: 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos. O porta malas tem 415 litros.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024 Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

Nivus Comfortline 2025

Na versão Comfortline além do novo design há novo feixe de LEDs, multimídia de 10,1”, painel digital, seis airbags, 6 alto falantes, ar condicionado digital Climatronic e rodas aro 16. O preço do Nivus Comfortline é R$ 136.990. Há como opção as rodas de liga leve 17 polegadas por R$ 2.000 e pacote conectividade (além das mensalidades) por R$ 1.250.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024 Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

Nivus Highline 2025

A versão Highline acrescenta faróis light strip, rodas aro 17, acabamento “premium” de bancos e apoio de braço e conectividade por R$ 153.990. O pacote ADAS custa R$ 4.470. O pacote Outfit inclui 12 itens de acabamento em preto, nova cor para os bancos por R$ 2.120.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024 Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

Nivus 2025 para PCD*

As versões para PCD recebem em geral 9% de desconto. Para o Nivus direcionado ao público PCD haverá uma versão Sense que deve ser lançada em 2025. No momento só estão disponíveis as versões Comfortline e Highline com desconto de R$ 18 mil com as isenções de IPI e bônus.

Nivus Comfortline PCD: R$ 120.175

Nivus Highline PCD: R$ 135.088

*as condições para o público PCD podem variar a qualquer momento.

Garantia e preços + versões

O Nivus tem três anos de garantia, as 6 primeiras revisões custam R$ 2.990 e há nove acessórios como frisos de porta, baú de teto, tapetes de borracha e porta malas entre outros. Há sete cores incluindo azul turbo e azul Titan que são novas opções.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.