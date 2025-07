Teste: Harley-Davidson Pan America é um pé no universo das big trail Motor 1250 Revolution Max é elástico e tem tecnologias únicas de controle de carroceira e tração Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

Harley-Davidson Pan America Marcos Camargo Jr. 06.07.2025

Em 2023, a Harley-Davidson estreou no segmento das motocicletas big trail. Com um estilo único, mas sem experiência em outros perfis de moto, a Pan America 1250 S estreou para buscar novos consumidores para a tradicional marca norte-americana.

Com motor torcido, estilo único e muita tecnologia de suspensão e tração, a Pan America encontrou seu lugar ao sol.

O R7-Autos Carros testou a “multi” Pan America na estrada e cidade por uma semana. O ponto alto além do estilo, do porte e perfil está na motorização. Acostumada a fazer motos com torque em baixa velocidade, a Pan America 1250 é um convite para acelerar fundo.

Ao torcer a manete, se encontra a resposta rápida do motor V-Twin DOHC (duplo comando de válvula variável) de 1.250cc e refrigeração líquida com 150 cv de potência a 9.000 rpm e 12,8 kgf.m de torque a 6.750 rpm. Feito mesmo girar bem alto.

Este motor é chamado Revolution Max e tem sido bem aceito pelas soluções que apresenta e que a Harley poderia explorar mais em outros perfis de moto além das custom.

Esse motor rende uma tocada forte controlada pelo câmbio manual de seis velocidades e avançado sistema de controles de tração. A Harley Pan America tem uma central eletrônica que atua com o ABS duplo nas curvas e consegue “ler” o comportamento e até altura do piloto. Traz controle de tração, de arrasto, de controle de curvas e até de “falta de tração” se a ideia é deixar o asfalto e cair na terra.

Tem aceleração eletrônica ride-by-wire com os modos de potência Road, Sport, Rain, Off-Road e Off-Road Plus, onde é possível personalizar comandos desde a aceleração aos modos fora de estrada. A suspensão também é capaz de baixar a moto nos semáforos para facilitar o apoio dos pés em paradas curtas.

A suspensão dianteira e traseira tem controle eletrônico semiativa da Harley, gerenciada pelo “Controle de Carga do Veículo”, ou VLC. Se nota que embora seja pesada e rígida, a pilotagem da Pan America consegue ser leve. Ao acionar o botão, o ronco forte envolve e convida a acelerar fundo. E tudo isso pode ser controlado pela tela TFT que traz até conexão para celulares.

Na frente, garfo duplo invertido em rodas aro 19 e freios com disco de 300 mm Brembo monobloco de fixação radial de quatro pistões e na traseira disco de 280 mm. Os pneus são Michelin Scorcher Adventure.

Na cidade, fica evidente que a Pan America não se adapta muito bem e requer cuidado. Tão forte, que ao esticar a primeira marcha já se chega perto do limite contido das avenidas de São Paulo; 50km/h.

O controle de marchas pode ser feito de forma simplificada e o acelerador bem como a atuação dos freios é muito precisa e de certa forma confortável. Mas o habitat da Panamerica 1250 está fora do ambiente urbano.

Na estrada o motor Revolution Max se mostra envolvente e elástico. Por ser mais pesada, resiste melhor aos ventos laterais e transmite confiança mesmo se o piloto não tiver tanta experiência em viagens longas.

Por fim, vale a pena olhar com carinho para a Pan America. Há muitas motos Maxitrail ou big trail de marcas como BMW, KTM, Triumph, Ducati, Honda, Suzuki, Kawasaki ou Yamaha.

Mas o perfil da Harley sendo mais tecnológica é, ao mesmo tempo, com uma tradição que a marca traz consigo, pode ser uma alternativa neste universo. A Harley-Davidson Pan America 1250S estreou por R$ 149 mil, mas pode ser encontrada facilmente na rede por R$ 119,9 mil, bem alinhada com a concorrência.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.