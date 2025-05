BYD Song Plus 2026 ganha visual “Premium” por R$ 249,9 mil Versão 2026 ganha visual da linha Ocean e novos itens de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 19h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025 Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

A BYD lançou hoje seu primeiro veículo do ano que é o Song Plus 2026. Ele assume o visual do Song Plus Premium com os detalhes da linha Ocean e mantém a motorização híbrida plugin de 235cv com autonomia de até 110km no modo elétrico. A BYD comemora as 27.704 unidades vendidas da linha Song enquanto globalmente o SUV já teve 1 milhão de unidades comercializadas.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025 Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Hoje o Song é o SUV híbrido plugin mais vendido do país e com a concorrência mais acirrada a BYD promoveu alterações pontuais no modelo médio que estreia por R$ 249,9 mil. Proprietários da linha Song poderão trocar pela linha nova com bônus especial.

Song Plus com visual da versão Premium

‌



O novo visual é derivado da linha Ocean sendo bem parecido com o elétrico Seal. Há uma nova dianteira com grade em feito degradê com luzes, faróis Full LED com acendimento automático e função Follow me Home. As rodas tem 19 polegadas com novo desenho.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025 Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Entre as melhorias internas estão multimídia de 15,6 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay com novo software, abertura das portas por meio de mecanismo de aproximação NFC e também pelo celular via Bluetooth, retrovisor fotocrômico interno e carregamento rápido.

‌



Motor do Song Plus 2026

‌



A motorização eletrificada continua com a potência combinada de 235 cv e autonomia para rodar até 1.200km segundo a BYD. No Song Plus o motor combina o 1.5 aspirado a gasolina com 105cv e 13,8kgfm de torque combinado com motor elétrico de 194cv e 33kgfm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025 Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

A bateria segue com 18kwh o que rende autonomia de 110km no ciclo NEDC e 63km no ciclo do Inmetro. Agora a bateria permite carga rápida de 18kw o que reduz o tempo em um wallbox para menos de 2h de carga. Dados da autonomia oficial não foram revelados.

Novas cores internas e externas do Song Plus

Há novas cores como um cinza escuro, preto, branco e cinza Smoking Gray e por dentro há opções de cor marrom com preto além do tradicional azul com cinza.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Song Plus Premium 2026

O perfil visual do Song Plus Premium não mudou porém sua motorização é bem distinta do Song Plus. Ela combina o 1.5 turbo a gasolina de 129 cv, com motor elétrico dianteiro de 204 cv e traseiro (163 cv). A potência combinada é de 324cv com tração integral mas o torque não foi revelado.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A bateria do Song Plus Premium mudou para 23kwh mas os dados de autonomia e ciclo combinado de consumo não foram revelados. Espera-se algo próximo dos 140km na cidade. O sistema de carga rápida também está presente.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Para ver o teste completo do Song Plus Premium confira nossa matéria de avaliação aqui.

@marcoscamargo_carros BYD SONG PLUS: chegou à linha 2026! Mais bateria e maior autonomia elétrica além do mesmo visual do Song Plus Premium. . Custa R$ 249,9 mil byd songplus song songpremium ♬ som original - marcoscamargo_carros

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.