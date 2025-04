Tiggo 9L é novidade da Chery que pode chegar ao Brasil Design traz novidades para a linha Chery Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 13h05 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h32 ) twitter

Tiggo 9L Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

Durante o Salão de Xangai, uma das grandes estrelas do estande da Chery é o Tiggo 9L. Com um nome bem conhecido, mas não sendo um Tiggo 9 como já conhecemos, a novidade traz um novo design e motorização.

Tiggo 9L Marcos Camargo Jr 25.04.2025

Embora seja um protótipo, o Tiggo 9L já tem jeito de produção final, com seus mais de 5 m de comprimento (5,05 m) e entre eixos de 2,95 m, ele tem o perfil de um Hyundai Palisade ou Santa Fe. O design traz novidades para a linha Chery.

Tiggo 9L Chery/Divulgação

Esse design traz o que a Chery chama de “Natural Force Aesthetics”, ou “Estética das Forças da Natureza”, com estilo anguloso com frente ainda em curva suave na parte superior e o nome “Chery” iluminado e grande, mas que também pode ser “Jetour” ou “Jaecoo” conforme o posicionamento da marca e o mercado ao qual o Tiggo 9L seja direcionado.

Tiggo 9L Chery/Divulgação

O Tiggo 9L, apesar do visual tradicional, tem um interior bem moderno com câmera 540°, personalização dos modos de conteúdos com inteligência artificial, usa processador Falcon 700 capaz de ler informação como o tipo de terreno, reações do motorista e até seus sinais de fadiga e atenção. O motor ainda não foi totalmente detalhado. No entanto, a Chery diz que o sistema híbrido combina o 2,0 litros a gasolina de 272cv com 3 propulsores elétricos. O controle de potência é feito pelo processador HPDmini de carbeto de silício que melhora a análise do conjunto de baterias para aprimorar a condução elétrica. O preço não foi revelado mas isso deve ocorrer em breve. A Chery tem pressa e quer renovar ou oferecer mais opções aos seus clientes em vários mercados.

‌



