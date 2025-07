Toyota atualiza o Corolla 2026 nos EUA: novidades podem estrear por aqui Sedã tem novo design, painel atualizado e motor híbrido mais potente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h00 ) twitter

Toyota Corolla 2026

Nessa semana a Toyota confirmou que em 2026 irá transferir a produção do Corolla de Indaiatuba para Sorocaba no Brasil. E o Corolla pode chegar daqui a um ano com atualizações importantes que estão chegando agora aos Estados Unidos. Além do visual já distante do nosso, as versões híbridas são mais equipadas e mais potentes. Por lá o Corolla é o modelo de entrada inclusive vendido em versões de acesso com calotas com painel analógico.

Toyota Corolla 2026

Para as versões mais caras como a XSE a gasolina e o XLE Hybrid, a Toyota há um novo painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, alerta de tráfego cruzado e sensor de ponto cego como item de série incluindo a versão LE de entrada.

Toyota Corolla 2026

A versão Sporty FX de apelo esportivo deixa de existir o que equivale ao nosso GR Sport. No modelo norteamericano havia rodas, spoilers, emblemas e molas esportivas.

Toyota Corolla 2026

O motor do Corolla 2026 não mudou nos Estados Unidos. Seguem as opções 2.0 aspiradas de 169cv e 28,5kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT. A versão híbrida combina o 1.8 quatro cilindros com motor elétrico somando 138cv, sendo mais potente que o produzido no Brasil e que tem 122cv.

Toyota Corolla 2026

As mudanças de design já aplicadas nos Estados Unidos devem ser oferecidas no Brasil a partir de 2026 aproveitando a transferência de fábrica.

