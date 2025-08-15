Toyota Prius pode ser vendido no Brasil com motor híbrido flex? Sedã faz sucesso no mundo mas ainda não é vendido no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2025 - 09h46 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h46 ) twitter

Toyota Prius Toyota/Divulgação

A Toyota mantém no Brasil uma linha eletrificada formada pelos híbridos flex Corolla e Corolla Cross, produzidos localmente, e que em breve será ampliada com o Yaris Cross, prometido como uma das opções mais acessíveis do segmento. No portfólio de plug-ins, a marca oferece apenas o RAV4, vendido a R$ 402 mil, com autonomia de até 55 km em modo elétrico. Mas esse carro pode ser vendido no Brasil?

Toyota Prius Toyota/Divulgação

Nessa semana a Toyota mostrou na Fenasucro & Agrocana, em Sertãozinho (SP), o Prius híbrido plug-in flex. Interessante é que a motorização flexível só existe no Brasil. Embora a Toyota não tenha confirmado fica evidente que há ao menos um desenvolvimento pronto e o carro sim poderia ser lançado aqui.

Ícone global da eletrificação, o Prius foi o primeiro híbrido produzido em massa no mundo em 1997. O modelo chegou ao Brasil nas terceira e quarta gerações, mas a atual, lançada em 2022, foi trazida apenas como veículo experimental.

Toyota Prius Toyota/Divulgação

Apesar de custar menos que o RAV4 no Japão, o Prius enfrenta barreiras de importação e impostos que encarecem sua chegada ao mercado nacional. Além disso, a Toyota já consolidou sua tecnologia híbrida no país com modelos nacionais, o que reduz a necessidade de lançar o Prius comercialmente.

A estratégia da marca segue diferente de outras fabricantes que apostam na eletrificação total. A Toyota oferece múltiplas alternativas, incluindo sistemas híbridos flex. No caso do Prius, a versão plug-in flex pode reduzir emissões de CO₂ em até 90% quando abastecida com etanol e com a bateria carregada.

Toyota Prius Toyota/Divulgação

Durante eventos, o Prius experimental é exibido com a função V2L, que permite ao carro fornecer energia externa, solução já disponível nas marcas chinesas como BYD, GWM e OMODA Jaecoo. No estande, o sistema foi utilizado até para preparar café usando a carga das baterias. Será que o Prius híbrido flex vai chegar ao mercado nacional? O tempo dirá.

