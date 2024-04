Triumph lança nova linha da Tiger 1200 no Brasil 

Alto contraste

A Triumph Motorcycles acaba de anunciar s nova linha da Tiger 1200 2024 com mudanças de estilo, tecnologia e recalibração do motor de 1.160cc em cinco versões.

A marca divulga que o conhecido motor tricilíndrico de 150cv é 13kgfm de torque ganha nova calibração e alterações no virabrequim, no rotor do alternador e no balanceador, fazendo com que o modelo tenha uma entrega de torque de baixa rotação mais suave e precisa. Em busca de uma rodagem mais confortável as versões GT Pro e na Rally Pro ganham guidão e risers amortecidos.

(Triumph/Divulgação)

Há uma nova opção que permite regulagem do banco até 20mm mais baixo e nos modelos GT há uma nova posição de pedais enquanto na Explorer o tanque de combustível é maior com 30 litros.

(Triumph/Divulgação)

Também há novidades como a tela de TFT de 7 polegadas, faróis de neblina e função cornering, ABS e controle de tração otimizados para curvas e botões retroiluminados além de faróis do tipo full led.

(Triumph/Divulgação)

A grande novidade é a chegada da inédita Tiger 1200 Rally Black Edition com preço de R$ 88.990, equipada com suspensão Showa Semi-Ativa com 43 mm de diâmetro e curso de 220 mm, rodas raiadas 21” (90/90) e 18” (150/70) com pneus Metzeler Karoo Street tradicional em toda linha Rally em versão na cor preta.

(Triumph/Divulgação)

Com garantia de três anos a linha Triumph Tiger é vendida nas versões Tiger 1200 GT Pro e GT Explorer nas cores Carnival Red e também Snowdonia White e Sapphire Black. A Tiger 1200 Rally Pro e a Rally Explorer são oferecidas nas cores Matt Sandstorm e Jet Black, além da Matt Khaki. Todos os concessionários também oferecem os 50 acessórios originais da linha Tiger com preço sob consulta.